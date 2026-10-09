Revolut supera i 6 milioni di clienti in Italia

AGI - Revolut ha annunciato di aver superato i sei milioni di clienti in Italia, registrando un incremento di un milione di utenti da quando ha raggiunto il traguardo dei cinque milioni all'inizio di quest'anno.
Revolut ha così oltrepassato il 10% di penetrazione del mercato italiano, che si conferma il suo quarto mercato al mondo per numero di clienti.
Aumentano stipendi e risparmi sulla piattaforma
Questa crescita si sta traducendo in relazioni bancarie sempre più consolidate.
Il numero di clienti italiani che ricevono lo stipendio direttamente su Revolut è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno, mentre i risparmi custoditi dagli italiani sulla piattaforma superano ora gli 1,2 miliardi di euro, una cifra quasi quattro volte superiore a quella registrata un anno fa.
Nuovi servizi pensati per il mercato italiano
Revolut ha inoltre continuato a localizzare la propria offerta in base alle esigenze dei clienti italiani.
Nel corso del 2026, la banca ha ampliato i servizi bancari quotidiani disponibili a livello locale, introducendo il pagamento delle imposte tramite modello F24 e l'integrazione del sistema SEDA, consentendo così ai clienti di gestire un maggior numero di impegni finanziari ricorrenti direttamente dal proprio conto Revolut.
La società continuerà ad aggiungere prodotti e funzionalità su misura per il mercato locale, a supporto dell'ambizione di diventare il conto corrente principale per un numero sempre maggiore di italiani.
Le parole di Nicola Vicino
"Raggiungere sei milioni di clienti in così poco tempo conferma la forte domanda di Revolut in Italia. Stiamo anche assistendo a una crescita eccezionale nel modo in cui i clienti utilizzano i nostri servizi, dall'accredito dello stipendio ai risparmi. Ma la nostra ambizione va ben oltre: vogliamo che Revolut diventi la prima banca in Italia e continueremo ad ampliare la nostra offerta locale per raggiungere questo obiettivo", ha dichiarato Nicola Vicino, General Manager di Revolut Bank UAB, Succursale Italiana.
L'Italia tra i motori della crescita europea
"L'Italia è diventata uno dei principali motori di crescita di Revolut in Europa, sia per i servizi dedicati ai privati che alle aziende", ha aggiunto Ignacio Zunzunegui, Head of Growth per il Sud Europa di Revolut.
"Il ritmo di crescita a cui stiamo assistendo ci conferma che nel mercato c'è ancora una forte richiesta dei nostri servizi. Continueremo a investire in Italia, ampliando i nostri prodotti, le partnership e le competenze locali per sostenere questa nuova fase di espansione".