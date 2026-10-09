Nobel: cosa riceve il vincitore e chi paga il premio 

AGI - Il premio Nobel è il più prestigioso riconoscimento e, immaginiamo tutti, un motivo di grande orgoglio per chi viene scelto dall'Accademia di Svezia.
Non solo denaro
Ma c'è di più: il vincitore riceve anche un cospicuo 'tesoretto' di 11 milioni di corone svedesi che corrispondono a circa 950.000 euro. Un importo che pero' non è fisso, e che viene adeguato periodicamente in base al rendimento del patrimonio della fondazione e all'inflazione. Il vincitore inoltre riceve una medaglia d'oro a 18 carati e un diploma personalizzato.
Il premio condiviso
Se una categoria viene assegnata a più persone (fino a un massimo di tre vincitori), la somma complessiva viene divisa tra i premiati. Se ad esempio vengono insigniti in tre, la cifra totale viene spartita in parti uguali o secondo le proporzioni stabilite dal comitato.
La somma è finanziata dai rendimenti delle rendite del capitale lasciato in eredità dall'industriale Alfred Nobel e gestito dalla Fondazione Nobel. Nelle sue volontà, chiese di fondare un premio annuale per coloro che contribuiscono significativamente al benessere dell'umanità.
L'unica eccezione è il Premio per l'Economia, istituito successivamente e finanziato dalla Banca Centrale di Svezia e che verrà annunciato lunedì prossimo. Sono in tutto 6 i riconoscimenti: medicina, fisica, chimica, letteratura, pace e scienze economiche. Vengono annunciati ogni mese di ottobre: i premiati sono poi invitati a recarsi a Stoccolma o a Oslo per la cerimonia ufficiale.