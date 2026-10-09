Saint Laurent, Anthony Vaccarello lascia la direzione creativa

AGI - Dopo oltre dieci anni Yves Saint Laurent e il suo stilista di punta Anthony Vaccarello si separano. La casa di moda parigina ha annunciato in un breve comunicato stampa il 'divorzio' con il suo direttore creativo, sottolineando che "ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di Saint Laurent, contribuendo a rafforzarne l'identità e l'influenza nel mondo della moda e della cultura", e aggiungendo che a breve svelerà il nome di chi prenderà il suo posto.
L'annuncio giunge al termine di una Settimana della Moda di Parigi dominata dalle speculazioni sulla possibile conclusione del mandato decennale del 44enne stilista belga. La sua sfilata primavera 2027, interamente dorata - con la collezione che sfilava sotto tre monumentali lampadari e all'ombra di una scintillante Torre Eiffel - è sembrata a molti addetti ai lavori del mondo della moda un canto del cigno, ufficiale o meno.
Chemena Kamali, attualmente direttrice creativa di Chloè, è data per favorita alla successione di Vaccarello e non è una figura nuova per la maison, avendo ricoperto il ruolo di direttrice del design del pret-à-porter femminile sotto la guida di Vaccarello dal 2016 al 2023, anno in cui ha assunto la direzione creativa di Chloè.
Il ringraziamento di de Meo
"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine ad Anthony per il suo contributo a Saint Laurent negli ultimi 10 anni", ha dichiarato Luca de Meo, amministratore delegato di Kering da settembre 2025, nel comunicato stampa. "Grazie alla sua visione creativa e ai suoi standard rigorosi - ha aggiunto - ha contribuito a rafforzare l'influenza duratura di una delle più grandi maison di haute couture francesi, mentre ci apprestiamo ad aprire un nuovo capitolo della sua storia".
Cèdric Charbit, presidente e ceo di Saint Laurent, ha inoltre ringraziato "calorosamente" Vaccarello per questa dedica alla maison. "Durante il suo mandato - ha sottolineato - Anthony ha portato Saint Laurent su una traiettoria straordinaria, elevando la maison ai vertici in termini di desiderabilità e immagine, realizzando al contempo un lavoro eccezionale sia dal punto di vista creativo che per il suo impatto culturale".
Il Lyst Index, una classifica dei marchi e dei prodotti di moda più in voga online, ha inserito Saint Laurent tra i primi cinque negli ultimi 10 trimestri.
Il premio di Designer Internazionale dell'Anno
Vaccarello riceverà il premio di Designer Internazionale dell'Anno ai CFDA Fashion Awards 2026, che si terranno il 2 novembre a New York, ed è uno dei sei candidati al riconoscimento per Designer dell'Anno ai Fashion Awards, un evento di beneficenza a favore del British Fashion Council, in programma il 30 novembre a Londra.
Kering, società madre di Bottega Veneta, Balenciaga, Brioni, McQueen e diverse case di gioielleria, non pubblica più i dati di fatturato per singolo marchio, fatta eccezione per Gucci, ma ha sottolineato che Saint Laurent è tornato a crescere nella prima metà del 2026. "La maison ha registrato una solida performance in Nord America e in Europa occidentale, beneficiando di una forte domanda da parte dei clienti, mentre le nuove collezioni hanno continuato a riscuotere successo", scriveva in un comunicato stampa dello scorso luglio.