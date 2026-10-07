Meloni:Pronti a intervento accise,ma auspico ripristino price cap

AGI - "Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Ci stiamo però interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, in cui comunque ci sono misure di contenimento, o tenerle come provvista per quando dovessero terminare quelle misure. Fermo restando che dipende anche dalla tenuta del cap. Vediamo cosa accade nelle prossime ore ma io auspico che si possa ripristinare pienamente il price cap. Poi la valutazione andrà fatta a valle". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa finale del vertice Med9, a Spalato, rispondendo a una domanda sul caro carburanti.
Meloni, parlato con von der Leyen di lettera, c'è interesse
Per quanto riguarda la lettera inviata dall'Italia alla Commissione europea per chiedere di tenere conto della spirale inflattiva "chiaramente ho avuto modo di parlarne con la presidente von der Leyen", anche perché "è un tema che tra l'altro non ha posto solamente l'Italia" ed "è una questione sulla quale mi pare che ci sia interesse perché è una questione di buon senso ovviamente. Poi è ancora un dibattito lungo perché per arrivare a risposte di questo tipo si deve trovare una convergenza tra la Commissione, gli Stati Membri, il Consiglio. Ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa finale del vertice Med9, a Spalato.
Meloni, a Ue non chiediamo di fare spesa libera
Per quanto riguarda la lettera inviata dall'Italia alla Commissione europea per chiedere di tenere conto della spirale inflattiva, "noi non stiamo chiedendo una spesa libera perche' vogliamo essere allegri. No, ma si deve tenere in considerazione che nei nostri bilanci ci saranno miliardi e miliardi in piu' da spendere senza averlo deciso. Crediamo che questo vada valutato. Su questa questione mi pare ci sia interesse". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa finale del vertice Med9, a Spalato.