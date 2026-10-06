Va all'asta il dinosauro 'Jodi', la stima tocca 9 mln di dollari

AGI - Non accenna a diminuire l'interesse dei ricchi collezionisti per i fossili che è esploso da pù di 10 anni. L'ultimo 'caso' risale al 2024 quando il miliardario Ken Griffin decise di acquistare uno Stegosauro per 44,6 milioni di dollari, ora esposto all'American Museum of Natural History di New York.
E in questi giorni la prestigiosa casa d'aste Sotheby's ha annunciato che si appresta a mettere in vendita un raro scheletro di dinosauro tre mesi dopo che è stata battuta per un Tyrannosaurus rex la cifra record di 50,1 milioni di dollari.
Chi è Jodi
Il Nanotyrannus soprannominato "Jodi" e uno dei soli tre esemplari conosciuti dalla scienza, scoperto nel Montana nel 2019 da una contadina sarà messo all'asta a New York alla fine di ottobre.
Le stime
Sotheby's stima che il prezzo di aggiudicazione si attesterà tra i 6 e i 9 milioni di dollari, anche se in passato stime di questo tipo si sono rivelate prudenti.
Secondo quanto dichiarato al Financial Times da Cassandra Hatton, vicepresidente di Sotheby's e responsabile globale per la scienza e la storia naturale, "l'interesse è sempre particolarmente elevato quando proponiamo esemplari che sono al tempo stesso scientificamente significativi e visivamente impressionanti".
I collezionisti vip
Anche le celebrità dello spettacolo sono attirate da questo particolare tipo di collezionismo: nel 2007, Leonardo DiCaprio e Nicolas Cage si sfidarono in una guerra di offerte per acquistare un teschio di dinosauro.