Sciopero generale oggi: orari treni, scuola e sanità a rischio
Sciopero generale: stop a treni, scuola e sanità. Tutti gli orari e i servizi garantiti
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Sciopero generale: stop a treni, scuola e sanità. Tutti gli orari e i servizi garantiti

Al via il primo venerdì di mobilitazione del mese contro il caro vita e per l'aumento degli stipendi. Ferrovie a rischio dalle 11 alle 14, lezioni e uffici pubblici a fermo per 24 ore: la mappa completa dei disagi settore per settore
Nuovo sciopero nazionale
Alessandro Serrano' / AGF - Sciopero treni
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AGI - Al via il primo sciopero di ottobre, mese caratterizzato da un ricco calendario di mobilitazioni che nelle prossime settimane interesseranno diversi settori chiave. La prima giornata di agitazione generale è stata proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (CSLE) con l'adesione del sindacato Fi-si.

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La protesta è stata indetta principalmente per contrastare il caro vita, richiedere l'adeguamento dei salari all'inflazione, spingere verso una reale indipendenza energetica e sollecitare politiche a sostegno della crescita e della competitività delle imprese.

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Chi si ferma: i settori coinvolti

Lo stop di oggi coinvolge a livello nazionale sia il comparto pubblico che quello privato. Nello specifico, la protesta riguarda:

  • Trasporti e ferrovie

  • Scuola, istruzione ed enti locali

  • Sanità e presidi Asl

  • Metalmeccanici e industria

  • Forze dell'ordine e vigilanza privata

  • Marittimi, agricoltura e allevamento

Orari treni e trasporti: le fasce interessate

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la protesta è stata ridotta a una finestra temporale circoscritta:

  • Fascia oraria dello stop: il fermo dei treni è previsto dalle ore 11:00 alle ore 14:00.

La durata ridotta della mobilitazione nel settore ferroviario permetterà di limitare parzialmente l'impatto complessivo sulla circolazione e ridurre i disagi per i viaggiatori e i pendolari nelle fasce di maggior picco.

Scuola, Sanità e Uffici Pubblici: i disagi previsti

Se per i treni lo stop è di tre ore, le ripercussioni saranno più ampie per gli altri servizi pubblici, dove la mobilitazione prosegue per l'intera giornata:

  • Scuola: disagi previsti per l'intero orario scolastico. Lo sciopero di 24 ore coinvolge il personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado (dalle scuole dell'infanzia alle superiori).

  • Sanità e Asl: servizi a rischio per 24 ore negli uffici amministrativi, nei presidi sanitari territoriali e negli ambulatori.

  • Servizi essenziali garantiti: restano rigorosamente operativi i servizi minimi essenziali e di pronto soccorso (prestazioni d'urgenza, rianimazione, medicina d'urgenza e accettazione).

  • Uffici Pubblici: possibili rallentamenti e chiusure degli sportelli negli enti locali e nella pubblica amministrazione per tutta la giornata.

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