Eni taglia del 20% il carburante per agricoltura e pesca
Carburanti, Eni taglia i prezzi per agricoltura e pesca: scatta lo sconto del 20% con Enilive
Home>Economia

Carburanti, Eni taglia i prezzi per agricoltura e pesca: scatta lo sconto del 20% con Enilive

Taglio del 20% al netto Iva da oggi per le forniture a uso agricolo e motopesca dei clienti Enilive. La mossa del gruppo contro il carovita nei campi e in mare
Enilive Station
Enilive - Enilive Station
eni
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive, al mondo agricolo e della pesca.

ADV

Possibili proroga a fine anno

ADV

Gli attuali clienti Enilive potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'Iva. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell'anno, sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto.

Sostegno ai settori strategici

La decisione si inquadra nell'iniziativa Eni per l'Italia: fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive aderenti dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Eni intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese e a due settori strategici, quali sono quelli dell'agricoltura e della pesca.

ADV