Stellantis, le immatricolazioni sono salite del 12% a settembre

AGI - Crescita a doppia cifra a settembre e nei primi nove mesi dell'anno per Stellantis nel mercato italiano dell'auto. È quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni del mese scorso elaborati da Dataforce. Compresa Leapmotor, il Gruppo ha infatti aumentato i volumi del 12,6%, attestandosi a 38.704 unità immatricolate, rispetto all'intero mercato nazionale che è cresciuto del 9,9% con 139.356 unità vendute. In crescita anche la quota del mese, +0,7%, che è stata del 27,8%. Anche escludendo il brand della joint venture Leapmotor International, Stellantis ha aumentato le vendite del 7,5% e ha registrato una quota del 26,2%.
Nella classifica delle auto più vendute del mese, al primo posto c'è stabilmente la Fiat Pandina, con 10.401 immatricolazioni e il 7,5% di quota del mercato totale. Nelle prime 10 posizioni sono inoltre presenti altri quattro modelli Stellantis: Jeep Avenger, Peugeot 3008, Fiat Grande Panda e Citroen C3, rispettivamente al secondo, terzo, sesto e nono posto. "Risultati - ha sottolineato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia - che ribadiscono la forza dei nostri marchi".
I primi nove mesi del 2026 per Stellantis
Con 379.936 registrazioni nei primi nove mesi di quest'anno, i brand di Stellantis hanno ottenuto, compresa Leapmotor, una crescita complessiva del 13,9% rispetto all'8,7% dell'intero mercato nazionale, che si è attestato a 1.268.964 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 29,9%, in crescita dell'1,4% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Escludendo Leapmotor, i volumi di vendita sono cresciuti del 6,2% e la quota si è attestata al 27,7% (-0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
Fiat prima tra i marchi
Il Gruppo Stellantis e il marchio Fiat continuano a essere saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture. Fiat, in particolare, a settembre ha registrato 15.876 immatricolazioni, pari all'11,4% di quota, con una crescita di 1,7 punti percentuali rispetto al settembre dello scorso anno. Anche nei primi nove mesi Fiat è in crescita dell'1,8% con 144.464 immatricolazioni e l'11,4% di quota di mercato. Fiat ha inoltre ottenuto la leadership nel canale di vendite a "Privati" dove, a settembre, ha registrato la quota del 12,2%, in crescita di due punti percentuali.
Leapmotor, crescita del 453%
Oltre a Fiat, da mettere in risalto la crescita di Leapmotor che anche a settembre ha consolidato il proprio ruolo tra i protagonisti della mobilità elettrificata. Con 2.200 immatricolazioni e una crescita del 453% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il marchio ha registrato la migliore performance di crescita anno su anno del mercato, raggiungendo una quota dell'1,6% sul totale Passenger Cars e del 2,1% nel canale privati. Nel mercato delle vetture elettriche a batteria, Leapmotor conquista il secondo posto nel canale privati, con una quota di mercato del 16,3%, mentre nel comparto PHEV/REEV si posiziona al secondo posto tra i clienti privati.
Tra i singoli modelli, Leapmotor T03 si conferma, nel mercato BEV, una delle vetture elettriche più apprezzate dagli italiani: nel canale privati è il terzo modello elettrico più venduto in assoluto e si colloca al primo posto nel segmento A, con una quota pari al 45,8%. Particolarmente significativo anche il risultato della nuova Leapmotor B03X, che a poche settimane dal lancio commerciale si afferma già come il modello elettrico più venduto del segmento B-SUV.
Veicoli commerciali e micromobilità
Nel mercato dei veicoli commerciali, a settembre Fiat Professional si conferma leader in Italia con 4.565 immatricolazioni e una quota del 28,9%. Risultato che conferma anche nei primi nove mesi con 34.225 immatricolazioni e una quota di mercato del 25,2%. A settembre Ducato, Scudo e Doblò occupano le prime 3 posizioni nella classifica dei van più venduti in Italia, così come nei primi 9 mesi dell'anno Ducato è il furgone più venduto con 13.931 immatricolazioni.
Fiat è infine leader anche della micromobilità con Topolino che domina nelle vendite dei quadricicli. In particolare, tra i quadricicli leggeri elettrici, si attesta al 41,7% di quota di mercato nei primi 9 mesi dell'anno (la crescita è del 2,6%).