Descalzi: 'Argentina Lng sarà uno dei più grandi progetti di Lng al mondo'

AGI - "Argentina Lng sarà uno dei più grandi progetti di Lng al mondo, con 50 miliardi di dollari di investimenti e altri 25 miliardi di dollari di costi operativi in 25 anni. Questa cifra fa riferimento ai 12 milioni di tonnellate all'anno di Gnl che stiamo sviluppando noi ora, ma il bacino ha un potenziale che supera i 20 milioni di tonnellate". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi a Parigi intervenendo al panel di apertura dell'Argentina Week dal titolo 'Il progetto Argentina LNG: il più grande investimento nella storia del paese', insieme all'amministratore delegato di YPF Horacio Marín e al Ministro dell'industria degli Emirati Arabi Uniti e amministratore delegato di XRG Dr Sultan A. Al Jaber.
Il Panel aveva l'obiettivo di presentare una Case History di successo: il progetto Argentina Lng, che metterà in produzione 12 milioni di tonnellate all'anno di Lng dal bacino di Vaca Muerta, tramite la costruzione di due impianti di liquefazione flottanti o Flng, tecnologia di cui vanta la leadership mondiale. Durante il panel, l'amministratore delegato di YPF ha annunciato che la decisione finale di investimento è prevista il 26 novembre a Buenos Aires. Al Panel ha fatto seguito l'intervento del presidente della Repubblica Argentina Javier Milei.
La tecnologia FLNG e il valore strategico dell'export
Descalzi si è poi soffermato sui due impianti di liquefazione flottanti: "Il segreto del successo del Flng", ha spiegato, "è la tecnologia che abbiamo usato, e il fatto che abbiamo lavorato molto sull'insourcing delle competenze. Siamo riusciti a mettere un impianto di liquefazione su uno scafo e a dargli stabilità, e lo facciamo a costi competitivi. All'inizio il costo di questi impianti era di 2 miliardi per milioni di tonnellate (di gas trattato) mentre ora competiamo con gli impianti onshore, a 7-800 milioni per milioni di tonnellate. Inoltre, questo tipo di impianto flottante è molto efficiente e può essere sviluppato in modo più rapido, senza le limitazioni che ci sono a terra".
Il gas prodotto sarà destinato all'export, un fattore importante visto il momento che sta attraversando il mondo dell'energia: "Scegliendo di sviluppare il gas di Vaca Muerta con un Flng, YPF ha dimostrato in modo concreto agli investitori che questo progetto nasce per l'export: un impianto flottante è una scelta di sviluppo chiara e vincolante", ha sottolineato l'ad di Eni.
La tabella di marcia e il ruolo di Eni tra gli acquirenti
Sullo status del progetto, Descalzi ha precisato: "Siamo a buon punto, stiamo finalizzando i contratti per la costruzione dei due Flng e stiamo finalizzando il financing del progetto. La data del 26 novembre annunciata da Marín per la FID (Final investment decision, ndr) è assolutamente probabile, stiamo lavorando molto, e molto bene, con YPF e XRG per raggiungere questo obiettivo. Subito dopo la FID inizierà la costruzione dei due FLNG, in vista del completamento del primo floater da 6 MTPA (Million Tonnes Per Annum) nel 2030 e del secondo nel 2031. Per prendere la FID, per finanziare il progetto bisogna aver finalizzato il grosso dei contratti di lungo termine per i 12 milioni di tonnellate annui e definito i compratori. Non posso darne i nomi ma vi posso dire che Eni è tra questi".
Qual è il messaggio che l'Argentina può dare per rassicurare gli investitori? "Garantire che non si torna indietro", ha evidenziato l'ad di Eni. "E per ArgLNG il fatto che YPF abbia scelto un impianto offshore significa che il progetto è per l'export e che su questo non si torna indietro".
Era del gas non è finita
"Alcuni anni fa si diceva che l'era del gas era finita, oggi sappiamo che non è così, perché i mix energetici non si compongono per sostituzione bensì per addizione". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo a Parigi al panel di apertura dell'Argentina Week dal titolo 'Il progetto Argentina LNG: il piu' grande investimento nella storia del paese', insieme all'amministratore delegato di YPF Horacio Mari'n e al Ministro dell'industria degli Emirati Arabi Uniti e amministratore delegato di XRG Dr Sultan A. Al Jaber.
"In 20 anni il consumo di gas è raddoppiato", ha sottolineato l'ad di Eni, "ma gli investimenti non sono cresciuti di pari passo, a causa di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, l'Europa ritiene di non avere bisogno di petrolio e gas: ma allora perché il prezzo del petrolio è cosi' alto? E perché continuiamo a usare petrolio e gas per stabilizzare le rinnovabili? La disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico e' aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori".