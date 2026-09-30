Singapore contro calo nascite e lancia piattaforma di incontri

AGI - Troppo pochi i nuovi nati a Singapore e così il Governo fa da Cupido alle giovani coppie e lancia FirstDate, una piattaforma di incontri per i dipendenti del settore pubblico di età compresa tra i 21 e i 35 anni. Il governo spera che l'iniziativa aiuti un maggior numero di giovani adulti a instaurare relazioni e, infine, a sposarsi.
Come funziona FirstDate
La nuova app, riferisce il FT, utilizza lo strumento di autenticazione dell'identità del governo collegato a una grande quantità di informazioni personali come l'indirizzo e lo stato civile per proteggere la privacy degli utenti ma anche per garantire che non vi siano 'truffe': vengono ad esempio eliminati gli utenti sposati che fingono di essere single. La novità rispetto alle altre app di incontri è che gli utenti ricevono un abbinamento alla volta, e FirstDate suggerisce attività per l'appuntamento e raccoglie feedback al termine dello stesso.
L'algoritmo premiato con il Nobel
La piattaforma utilizza il modello di Gale-Shapley, che tiene conto delle preferenze di entrambe le parti nella creazione degli abbinamenti: un algoritmo che peraltro è valso al suo creatore il Premio Nobel per l'Economia del 2012.
Natalità ai minimi storici
Il tasso di fertilità di Singapore, ricorda il Financial Times, è sceso al minimo storico di 0,87 figli per donna nel 2025, in calo rispetto allo 0,97 del 2024. Il Paese ha una popolazione di poco più di sei milioni di abitanti e si prevede che quest'anno oltre il 21% della popolazione avrà 65 anni o più.
Una lunga tradizione di interventi pubblici
A Singapore, le iniziative governative di incontro tra single vantano una lunga tradizione. Nel 1984, il Paese ha istituito l'Unità per lo Sviluppo Sociale per incoraggiare il matrimonio tra i laureati. La politica nacque in risposta ai risultati del censimento che evidenziavano un calo dei tassi di matrimonio tra le donne laureate, poichè gli uomini sceglievano partner con livelli di istruzione inferiori, una tendenza che non si riscontrava tra le donne.
E proprio il mese scorso, il primo ministro Lawrence Wong ha presentato un pacchetto di misure volte a incoraggiare le famiglie ad avere più figli, tra cui l'erogazione ai genitori di oltre 55.000 dollari per ogni figlio fino all'età di 17 anni. Singapore insomma le sta tentando tutte per non diventare "un Paese per vecchi".