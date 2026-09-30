Il Dl sulla Pa è legge. Cosa cambia per le ferie, tutte le novità

AGI - Il Senato ha confermato al governo la fiducia sul Dl Pa con 95 voti favorevoli, 53 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento ora è legge. Tra le misure più qualificanti del testo, un omnibus che spazia tra misure eterogenee, le nuove norme sul godimento delle ferie per i dipendenti pubblici. Spazio nel Dl anche a misure per fronteggiare il bradisismo ai Campi Flegrei, sulla ricostruzione post sisma 2016 del centro Italia e la previsione di 500 assunzioni straordinarie nella Polizia per rafforzare i controlli di frontiera. Di seguito alcune delle norme contenute nel Dl.
Nuove regole su ferie non godute
Viene rivista la normativa sulla mancata fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi per i dipendenti della Pa. Il datore di lavoro, attraverso i propri poteri organizzativi, ha la responsabilità di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente di ferie, riposi e permessi spettanti, precisando che il periodo di godimento può essere sostituito dalla corresponsione di una indennità finanziaria solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro e secondo determinati limiti. Il testo definisce dunque i presupposti che possono giustificare la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva alla fine del rapporto di lavoro, ricollegandoli alla scelta consapevole del lavoratore di non fruire delle ferie al termine del periodo di riferimento, nonostante sia stato messo nelle condizioni dal datore di lavoro di farlo.
Formazione dirigenti
Il Dl prevede inoltre che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla progressività della performance dei dirigenti, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione degli stessi.
Dissesto finanziario enti locali
Arrivano nuove regole sul dissesto finanziario degli enti locali, con la possibilità per l'ente con i conti in rosso contrarre mutui per debiti fuori bilancio e l'obbligo di approvare il bilancio tornato in equilibrio insieme al rendiconto dell'ultimo esercizio.
Cinquecento nuovi agenti per controllo frontiere
Prevista anche l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1 dicembre 2026, di cinquecento unità di agenti e assistenti della Polizia di Stato da destinare ai servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori.
Scuola
Viene prorogato fino all'anno scolastico 2027/2028 il regime straordinario che consente di considerare requisito valido per l'insegnamento, in luogo del titolo di abilitazione, il servizio prestato per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, presso le scuole paritarie, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa.