Eni, sconto su bollette luce e gas: quanto si risparmia
Eni, dal primo ottobre 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con Plenitude
Home>Economia

Eni, dal primo ottobre 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con Plenitude

L'offerta è riservata ai clienti che la sottoscriveranno entro il 24 ottobre: prezzi bloccati per due anni, quanto si risparmia
Ivana Pisciotta
Biocarburanti Eni: l'Iscc certifica la sostenibilità delle attività agricole a Janari Farms in Kenya
Maria Laura Antonelli AGF  - Il palazzo dell'Eni a Roma 
bollette eni
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Enilive, offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Lo annuncia una nota della società.

ADV

I termini dell'offerta

ADV

Il gruppo offrirà, a partire dal primo ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per due anni, mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi cosi' carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento.

Questo sconto vale circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per quei clienti che scegliessero entrambe le forniture. Plenitude valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell'evoluzione degli scenari di mercato.

ADV