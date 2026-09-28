Nasce Silicon Startup, per la nuova generazione di Founder

AGI - In un contesto sempre più prolifico, nasce Silicon Startup, evoluzione di Silicon Drinkabout Italy, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra i nuovi progetti imprenditoriali e le risorse necessarie per svilupparli. Il rebranding segna il passaggio da una community basata sul networking informale a un modello strutturato di supporto ai founder. E il momento sembra quello giusto.
I numeri
In Italia, al termine del primo trimestre del 2026, risultavano 11.739 startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese;nel primo semestre, gli investimenti in venture capital hanno raggiunto 813 milioni di euro in 145 round. Il dato racconta un ecosistema attivo, ma anche una sfida per le realtà nelle prime fasi di sviluppo: Pre-Seed e Seed rappresentano il 59% delle operazioni, mentre il 68% dei capitali si concentra nei round Series A e Series B o successivi.
Cos’è Silicon
Fondata nel 2017 da Davide De Luca, la community ha organizzato in nove anni oltre 100 eventi e coinvolto più di 8mila partecipanti, intercettando una nuova generazione di imprenditori, spesso self-made, che costruisce parallelamente prodotto, modello di business e rete professionale.
Il nuovo format, fondato insieme agli imprenditori Giampaolo Esposito e Piergiorgio Pierani, seleziona quattro startup per evento, chiamandole a presentare il proprio progetto attraverso un pitch di cinque minuti e a confrontarsi per i successivi quindici minuti con quattro esperti, tra imprenditori, advisor e investitori.
La partecipazione è gratuita per le startup e il lavoro comincia almeno un mese prima dell’evento, con la preparazione del pitch e un confronto sul posizionamento e sulle principali decisioni strategiche. Dopo l’appuntamento, gli organizzatori continuano ad aiutare la startup ad ampliare il proprio network. Il modello di business si basa principalmente sulle sponsorizzazioni da parte di aziende interessate a entrare in contatto con l’ecosistema dell’innovazione.
“In Italia le idee non mancano e i capitali ci sono, ma si concentrano nelle fasi più avanzate: per chi parte da zero resta spesso difficile accedere alle competenze e alle relazioni necessarie per trasformare un’intuizione in un’impresa”, dichiara Davide De Luca, co-founder di Silicon Startup.
“Vogliamo intervenire in questo spazio, aiutando i founder a strutturare il progetto, a misurarsi con il mercato e a incontrare gli interlocutori più adatti alla propria fase di sviluppo. In questa direzione si inserisce anche la nuova partnership con Atlas Next, strategica per portare le startup più promettenti sui mercati internazionali. La prima delegazione partirà già a metà ottobre: le startup selezionate parteciperanno, dal 12 al 15 ottobre, al programma annuale di Atlas Next a New York, con viaggio e alloggio interamente coperti da Silicon Startup.Tutto questo rappresenta un primo passo per collegare i progetti italiani a competenze, mercati e capitali internazionali”.