Stadio Roma: l'ok dal Mit in soli 90 giorni
Svolta per il nuovo stadio della Roma: ok dal Mit in soli 90 giorni. Cosa succede ora
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Svolta per il nuovo stadio della Roma: ok dal Mit in soli 90 giorni. Cosa succede ora

Un iter complesso, che ha coinvolto amministrazioni, enti, territori e portatori di interesse, che è stato portato a conclusione in tempi particolarmente rapidi
Stadio della Roma a Pietralata (elaborazione virtuale)
Stadio della Roma a Pietralata (elaborazione virtuale)
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AGI - Si è concluso oggi, in appena 90 giorni, il percorso per la valutazione e l'approvazione del progetto del nuovo stadio dell'AS Roma a Pietralata.

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Un iter complesso, che ha coinvolto amministrazioni, enti, territori e portatori di interesse e che, grazie al lavoro del Commissario straordinario di Governo Massimo Sessa e al coordinamento istituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per lo Sport e i Giovani, è stato portato a conclusione in tempi particolarmente rapidi.

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Uno stadio a disposizione dei cittadini di Roma

Dopo anni di attesa, Roma compie così un passo decisivo verso la realizzazione di uno stadio moderno, pensato non soltanto per il calcio ma come infrastruttura aperta alla città 365 giorni l'anno, a disposizione di tifosi, famiglie e cittadini.

Il MIT ha confermato fin dall'avvio del procedimento la propria disponibilità a fare la sua parte anche sulle infrastrutture pubbliche connesse, con particolare attenzione al potenziamento del trasporto pubblico e dei collegamenti dell'area. Particolare soddisfazione è stata espressa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha seguito con attenzione il percorso fin dal suo avvio e considera la conclusione dell'iter in appena 90 giorni un risultato concreto del lavoro di squadra tra istituzioni.

L'area dove sorgerà il nuovo stadio della AS Roma
Mimmo Frassineti / AGF - L'area dove sorgerà il nuovo stadio della AS Roma

Un'infrastruttura strategica per la Capitale

Per il ministro Salvini, il nuovo stadio della Roma rappresenta molto più di un impianto sportivo: è un'infrastruttura strategica per la Capitale, capace di generare sviluppo, migliorare servizi e collegamenti e restituire alla città uno spazio moderno, vivo durante tutto l'anno e pienamente integrato nel tessuto urbano. La rapidità con cui il procedimento è stato completato dimostra, nella valutazione di Salvini, che quando amministrazioni e istituzioni lavorano nella stessa direzione è possibile superare ritardi e complessità e dare tempi certi a opere attese da anni.

Il progetto assume inoltre un valore nazionale in vista di UEFA EURO 2032: dotare Roma di uno stadio all'altezza dei principali standard europei significa rafforzare la candidatura italiana e la capacita' del Paese di ospitare grandi eventi sportivi internazionali, con infrastrutture moderne e adeguate alle ambizioni dell'Italia.

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