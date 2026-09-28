Gates: 'L'IA potrebbe causare miliardi di morti, servono leggi'
L'allarme di Bill Gates:  "L'IA potrebbe causare miliardi di morti, servono leggi"
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L'allarme di Bill Gates: "L'IA potrebbe causare miliardi di morti, servono leggi"

Il fondatore di Microsoft: "Non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di individui malintenzionati che usano i più recenti strumenti di IA"
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BAIA ISMOYO / AFP - Il fondatore e filantropo di Microsoft Bill Gates
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AGI - Bill Gates non ha dubbi: servono subito leggi per l'Ia potrebbe causare miliardi di morti. "L'IA è certamente abbastanza potente da innescare eventi che causano un miliardo di morti, no? Quindi, anche se è piuttosto difficile raggiungere una certezza assoluta, non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di individui malintenzionati che usano i più recenti strumenti di IA". L'ha detto il fondatore di Microsoft Bill Gates parlando alla trasmissione "Meet the Press" di Nbc. "Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti. Quindi e' necessario che a Washington venga approvata una legge" ha poi aggiunto.

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