Gates: 'L'IA potrebbe causare miliardi di morti, servono leggi'

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AGI - Bill Gates non ha dubbi: servono subito leggi per l'Ia potrebbe causare miliardi di morti. "L'IA è certamente abbastanza potente da innescare eventi che causano un miliardo di morti, no? Quindi, anche se è piuttosto difficile raggiungere una certezza assoluta, non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di individui malintenzionati che usano i più recenti strumenti di IA". L'ha detto il fondatore di Microsoft Bill Gates parlando alla trasmissione "Meet the Press" di Nbc. "Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti. Quindi e' necessario che a Washington venga approvata una legge" ha poi aggiunto.
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