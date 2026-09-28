Al via il tetto di Eni a benzina e diesel. Quanto costa un pieno

AGI - Al via da oggi gli sconti Eni sui carburanti pari a 2,19 €/l per il gasolio e a 1,99 €/l per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Il tetto (o price cap) è fissato per 30 giorni, con la possibilità di estensione fino a fine anno: "un nuovo contributo di solidarietà al Paese, ai consumatori e alla propria clientela", sottolinea la società.
Secondo Adusbef il tetto massimo fissato da Eni sui prezzi dei carburanti porterà a un risparmio medio da 9,35 euro su un pieno di gasolio, e a 8,45 euro su un pieno di benzina.
Il governo: "Lodevole atto di attenzione all'Italia"
Palazzo Chigi ha ringraziato la società "per l’importante iniziativa" sottolineando che si tratta di "un lodevole atto di attenzione all’Italia, che va nella auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane".
Ip: "Pronti anche noi a calmierare il prezzo"
E dopo Eni, anche Socar ha annunciato la decisione di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli (IP). Lo si legge in una nota in cui il gruppo Socar ricorda che lo scorso 8 maggio ha finalizzato l'acquisizione di Italiana Petroli da Api Holding. Socar "ha deciso di rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia, con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti".
Il valore dei prezzi, si spiega, "verrà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera, costituita da migliaia di operatori. In questo modo la compagnia statale azera aderisce all'appello del Governo italiano di andare incontro alle necessità di famiglie e imprese, che ormai da oltre sei mesi si confrontano con prezzi dei carburanti straordinariamente alti a causa del contesto di forte instabilità geopolitica che impatta le catene di approvvigionamento globali".
Meloni: "Segnale importante"
"Dopo Eni, anche IP ha scelto di limitare il prezzo dei carburanti su tutto il territorio nazionale. E' un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Desidero ringraziare per questo il Presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il segnale di attenzione che rafforza la nostra cooperazione, e il presidente di Socar, Rovshan Najaf". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicurando che "il Governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, soprattutto in questa fase internazionale cosi' complessa".