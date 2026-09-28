Armani verso le trattative, la maison cede il 15% del capitale

AGI - Il gruppo Armani si appresta ad avviare trattative formali con i tre potenziali investitori indicati nel testamento di Giorgio Armani, mentre definisce la sua nuova strategia. Secondo il Financial Times, che cita fonti vicine al dossier, nelle prossime settimane la maison terrà incontri con Lvmh, il colosso della cosmetica L'Oreal ed EssilorLuxottica per discutere la possibile vendita di una quota di minoranza.
Il dopo Giorgio
Dopo aver difeso strenuamente l'indipendenza del gruppo italiano per decenni, un anno fa Armani ha sorpreso il settore del lusso dando disposizioni ai suoi eredi di vendere una quota iniziale del 15% entro 18 mesi dalla sua scomparsa.
Tuttavia, fonti vicine ai tre pretendenti privilegiati hanno ridimensionato la probabilità di un investimento sostanzioso a breve termine in un gruppo che spazia dalla moda all'alta moda, fino ad alberghi, ristoranti e arredamento per la casa. Secondo quattro fonti citate da Ft, un'opzione discussa informalmente con Armani prevede la suddivisione della quota del 15% tra Lvmh, L'Ore'al ed EssilorLuxottica.