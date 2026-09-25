Quali sono i modelli richiamati da Volkswagen per lo sterzo

AGI - Volkswagen sta richiamando circa 2,16 milioni di auto in tutto il mondo, a causa del rischio di corrosione dello sterzo. I modelli interessati sono quattro e tutti prodotti tra il 2013 e il 2024, e circa 700.000 modelli Audi prodotti dal 2017 al 2024, ha dichiarato questa settimana l'Agenzia tedesca per la motorizzazione (Kba):
- Tiguan
- Touran
- Golf
- Caddy
Il problema riscontrato
Questo problema potrebbe causare una "rottura delle viti", che a sua volta può "provocare un guasto allo sterzo", precisa la Kba.
La corrosione potrebbe causare la rottura di un bullone, con conseguente malfunzionamento dello sterzo, anche se non sono stati segnalati incidenti di questo tipo, si legge nel comunicato. “Un problema di corrosione” è stato individuato durante i controlli di qualità sui veicoli, ha dichiarato all’AFP un portavoce di Volkswagen.
“Stiamo ora richiamando i veicoli interessati come misura precauzionale; non si sono verificati feriti”, ha affermato il portavoce.
Cosa devono fare i conducenti
I conducenti possono continuare a utilizzare i veicoli fino a quando non otterranno un appuntamento presso un concessionario per la sostituzione dei bulloni.