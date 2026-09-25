Moody’s mantiene il rating Baa2 sull’Italia

AGI - Moody's conferma di fatto il rating dell'Italia a Baa2. In una nota l'agenzia riferisce di aver completato la revisione periodica dell'Italia, senza assumere decisioni sulla valutazione di affidabilità creditizia. Le prospettive restano quindi stabili.
Il rating dell'Italia è sostenuto da un'economia ampia, diversificata e a reddito elevato, con una forte base di investitori interni che sostengono il finanziamento dei titoli di Stato. L'Italia beneficia anche dell'appartenenza all'Unione europea e all'area euro; questi punti di forza vengono bilanciati dall'elevato debito pubblico italiano - afferma l'agenzia - che limita la flessibilità di bilancio, e dalle prospettive di crescita moderate. Moody's, si legge nel comunicato, "non annuncia un'azione di rating ne' indica una probabile azione sul rating nel breve periodo".
Oltre il rating, le previsioni di Moody's su deficit e crescita
Moody's prevede per l'Italia un deficit al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025. L'economia italiana ha mostrato "resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del Pil reale dello 0,9% nella prima meta' dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%", afferma l'agenzia di rating.