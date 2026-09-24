Fisco, la metà degli italiani non ha redditi e non paga le tasse

AGI - Quasi la metà degli italiani, ben 24,8 milioni di persone, evade il fisco: non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su e corrispondono da soli il 65% di tutta l'Irpef. È la fotografia che emerge dal rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al Cnel nel corso di un convegno promosso in collaborazione con Cida-Confederazione italiana alti dirigenti e professionalità.
Dall'analisi emerge che il totale dei redditi prodotti nel 2024 ammonta a 1.076 miliardi di euro (1.028 nel 2023), con una crescita annuale del 4,73% (5,9% tra i redditi 2023 e 2022), più alta rispetto a quella del PIL nominale, cresciuto nel 2024 del 2,85%. Il reddito imponibile si attesta a 1.013 miliardi e su questo imponibile è stata calcolata un'imposta lorda Irpef per il 2024 di 272,23 miliardi.
Chi paga le tasse?
Coloro che hanno presentato una dichiarazione dei redditi sono stati 42.837.963 (267.885 in più rispetto al 2023) per cui a ogni dichiarante corrispondono 1,375 abitanti. I 'versanti', cioè quegli italiani che versano almeno un euro di Irpef, sono solo 34,105 milioni e di questi oltre 2,2 milioni pagano in totale 213.097 euro. Quindi, ben il 46% circa degli italiani (i restanti 24,8 milioni) non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività. Analizzando le dichiarazioni per scaglioni di redditi, i coloro che dichiarano redditi negativi (cioè con deduzioni e detrazioni superiori all'ammontare dichiarato) sono 1,14 milioni. I dichiaranti redditi da 0 a 7.500 euro lordi sono circa 8 milioni (7.968.832), vivono in media con meno di 3.500 euro l'anno e pagano in media 19 euro di Irpef l'anno.
I redditi medi
Altri 7,42 milioni di soggetti, dichiarano redditi tra i 7.500 e i 15 mila euro lordi l'anno, vivono con 11.250 euro in media e versano 204 euro l'anno di Irpef. Tra 15 mila e 20 mila euro di reddito lordo troviamo 4,79 milioni di cittadini che pagano un'imposta media annua di 1.773 euro, che si riduce a 1.288 euro per singolo abitante. Con redditi lordi tra 20 e 26 mila euro ci sono 6,65 milioni mentre altri 3,05 milioni dichiarano tra i 26 e i 29mila euro lordi l'anno. In totale, gli italiani con redditi fino a 29mila euro rappresentano il 69,78% del totale e pagano il
21,33% di tutta l'Irpef.
Quelli che dichiarano da 35mila euro lordi l'anno (circa 2 mila euro netti al mese) in su, sono il 18,78%, poco meno di 8 milioni di contribuenti, ma pagano il 65% di tutta l'Irpef. Il 70% circa degli italiani che dichiarano redditi fino a 29 mila euro pagano il 21,33% (2 punti in meno rispetto al 2023) di tutta l'Irpef, un'imposta di 46 miliardi pari a un terzo della spesa sanitaria.
I redditi più alti
Su una popolazione a fine 2024 di 58.943.464 unità, sottolinea il rapporto, quelli che dichiarano redditi da 300 mila euro lordi l'anno in su (circa 155 mila euro al netto di imposte, contributi e oneri indeducibili), sono solo 58.700, cioè lo 0,1%, della popolazione. Questi cittadini pagano il 6,49% di tutta l'Irpef per un valore di 14,03 miliardi e un importo pro capite di 238.006 euro e, si suppone, gran parte di Ires e Irap. Da soli pagano più Irpef di 27,8 milioni di cittadini italiani con redditi fino a 20 mila euro, i quali in totale versano 10,84 miliardi. Quelli che dichiarano tra 200 mila a 300 mila euro sono 89.358 (3 mila in più del 2023), pagano 7,8 miliardi di Irpef pari al 3,63% del totale con un'imposta media di 87.065 euro.
Tra 100 mila e 200 mila euro ci sono 601.622 dichiaranti (45 mila in più del 2023) che versano 26,2 miliardi pari al 12,14% del totale e un'imposta media di 43.600 euro. Seguono 1,9 milioni che dichiarano da 55.000 a 100.000 euro di reddito annuo e si sobbarcano 39,75 miliardi di Irpef con un versamento medio di 20.634 euro e quelli tra 35 mila a 55 mila euro (5,36 milioni), che pagano 52,6 miliardi di imposta con un versamento medio di 9.815 euro.