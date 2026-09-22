Vogue World celebra Made in Italy e apre la Milano Fashion Week

AGI - Milano si prepara ad accogliere stasera 'Vogue World: Milano', il grande evento internazionale di Vogue che aprirà la Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027.
La quinta edizione della manifestazione andrà in scena alle 20 nella Galleria Vittorio Emanuele II, trasformata per l'occasione in un palcoscenico per moda, musica, arte e spettacolo.
Un inno al Made in Italy
È impressionante già solo il grande dispiegamento di luci e altoparlanti che si spinge fin sotto la cupola della grande copertura vetrata. L'appuntamento celebra il Made in Italy, l'artigianalità e la creatività italiana nell'era della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Al centro dello show ci saranno le creazioni della moda italiana, ma anche le professionalità e i mestieri che lavorano dietro le quinte e che contribuiscono alla costruzione del Made in Italy. Il filo conduttore sarà il rapporto tra tradizione e innovazione e, più in particolare, il valore del talento e della creatività umana in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta trasformando il panorama creativo. A fare da cornice sarà uno dei luoghi simbolo di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II, il salotto dei milanesi, scelta da Vogue per raccontare il legame tra la città, la moda e la cultura italiana.
La riqualificazione della biblioteca di Quarto Oggiaro
L'evento vedrà la partecipazione di un ampio cast di talenti della moda e dello spettacolo e sarà accompagnato da performance artistiche e musicali. Tra i protagonisti già annunciati figura Roberto Bolle, che presenterà un assolo all'interno della Galleria.Il progetto ha anche una forte ricaduta sulla città. Il 100% dell'incasso dei biglietti sarà destinato alla riqualificazione della biblioteca pubblica di Quarto Oggiaro, nella periferia nord di Milano. Vogue ha inoltre confermato un investimento di almeno 2 milioni di euro per sostenere il progetto di trasformazione della biblioteca in uno spazio dedicato alla cultura e alla comunità. A guidare il progetto sono Anna Wintour e Francesca Ragazzi, con Juan Costa Paz nel ruolo di Creative Director.
I talent dello show
Nel team creativo figurano, tra gli altri, Lady Amanda Harlech, Peter Aluuan, Luca Galasso, Charm La'Donna, Stephen Galloway e Judith Clark. La produzione esecutiva è affidata a Marie Julie Craeymeersch, Marco Balich e Balich Wonder Studios. 'Vogue World: Milano' sarà inoltre trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo a partire dalle 20. La regia è di Becky Garner e la produzione di Si Fi Productions. L'evento è patrocinato dal Comune di Milano e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e vede il contributo artistico del Teatro alla Scala e dell'Accademia Teatro alla Scala.