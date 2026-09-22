Nel 2025 deficit/Pil al 3,1%. Italia ancora nella procedura Ue
Istat, nel 2025 deficit/Pil al 3,1%. L'Italia resta ancora nella procedura Ue. Il "rammarico" di Giorgetti
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Istat, nel 2025 deficit/Pil al 3,1%. L'Italia resta ancora nella procedura Ue. Il "rammarico" di Giorgetti

Per un solo decimale il Paese non uscirà anticipatamente, già quest'anno, dalla misura di infrazione per deficit eccessivo aperta nel 2024
Gaia Vendettuoli
Istat, il deficit/Pil resta al 3,1%. L'Italia ancora nella procedura Ue. Il "rammarico" di Giorgetti
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AGI - L'Istat conferma che nel 2025 il rapporto deficit/Pil si è attestato al 3,1%, mancando per un solo decimale la soglia critica del 3% che avrebbe permesso all'Italia di chiudere anticipatamente la procedura Ue per deficit eccessivo, aperta nel 2024.

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"Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat", ha commentato a caldo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Che ha spiegato: "Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027".

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Pil rivisto al rialzo nel 2025

Secondo i numeri definitivi rilasciati dall'istituto di statistica, nel 2025 il Pil ai prezzi di mercato è risultato pari a oltre 2.265 miliardi di euro correnti, con una revisione al rialzo di 6,954 miliardi rispetto alla stima di marzo scorso. Per il 2024 il livello del Pil è stato rivisto al rialzo di 8,564 miliardi. Nel 2025 il tasso di variazione del Pil in volume è stato pari a 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso.

La domanda interna sostiene la crescita

Allo sviluppo ha contribuito nel 2025 la domanda nazionale al netto delle scorte (per +1,6 punti percentuali) mentre la domanda estera netta ha presentato un apporto negativo (per -0,7 punti), così come la variazione delle scorte (per -0,3 punti). Nel 2025 gli investimenti fissi lordi sono aumentati in volume del 3,9%, i consumi finali nazionali dell'1%, le esportazioni di beni e servizi dell'1,7% e le importazioni del 4,2%.

Crescono tutti i settori produttivi

Il valore aggiunto ha registrato una crescita in tutti i settori: +0,8% per l'agricoltura, +0,4% per l'industria in senso stretto, +2,6% per le costruzioni e +0,3% per i servizi. Contestualmente si è osservata un'espansione anche dell'input di lavoro e dei redditi da lavoro dipendente

Conti pubblici e saldo primario

L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -3,1% nel 2025 (era al -3,4% nel 2024), invariato rispetto alle stime di aprile scorso. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è risultato pari +0,8% del Pil (era +0,5% l'anno precedente). La pressione fiscale si è portata al 42,9% del Pil, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. La spesa per interessi è cresciuta del 2%, in rallentamento rispetto all'anno precedente.

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