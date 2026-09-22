Bonus Colonnine Domestiche al via: requisiti e come fare domanda

AGI - Dalle ore 12:00 di oggi si aprono le domande per richiedere il Bonus Colonnine Domestiche, il contributo a fondo perduto erogato dal Mimit e gestito da Invitalia per sostenere l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ad uso privato.
La misura dispone di una dotazione finanziaria programmata fino al 2030.
Ecco tutto quello che c'è da sapere su importi, requisiti e modalità di presentazione
Quanto spetta: gli importi per privati e condomini
Il contributo copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, entro i seguenti tetti massimi:
-
Fino a 1.500 euro per le persone fisiche (singoli privati).
-
Fino a 8.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (es. aree adibite a parcheggio).
Quali spese sono coperte dal contributo?
Per ottenere il rimborso dell'80%, le infrastrutture devono essere nuove di fabbrica e tutti i pagamenti devono essere stati effettuati con metodi tracciabili (bonifico parlante, carte di credito/debito).
Le spese ammissibili comprendono:
-
Acquisto e installazione della colonnina o del punto di ricarica.
-
Impianti elettrici e opere edili strettamente necessarie alla posa.
-
Dispositivi di monitoraggio e sicurezza.
-
Costi di progettazione, direzione lavori e collaudo.
-
Spese di connessione alla rete elettrica (inclusa l'attivazione di un nuovo contatore/POD).
Come e dove presentare la domanda
Le richieste si inviano esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale di Invitalia.
-
Accesso: Collegarsi alla sezione dedicata al Bonus Colonnine Domestiche sul sito di Invitalia tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS.
-
Compilazione: Inserire i dati richiesti nella procedura guidata allegando le fatture e le ricevute di pagamento tracciabile.
-
Tempistiche: Le domande possono essere inviate fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2027.
Le scadenze per le spese ammesse (2026-2030)
Il calendario per rendicontare gli interventi è suddiviso in base al periodo in cui i lavori vengono completati:
-
Annualità 2026: installazioni completate tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026.
-
Annualità 2027-2029: installazioni completate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.
-
Annualità 2030: installazioni completate entro e non oltre il 31 marzo 2030.