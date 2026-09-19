Migliori compagnie aeree al mondo 2026: la classifica

AGI - Tra rincari del carburante, instabilità geopolitica, tensioni internazionali e passeggeri indisciplinati, gestire una compagnia aerea è una sfida sempre più complessa. Ma c'è chi continua ad assicurare uno standard d'eccellenza: sono stati assegnati a Londra gli Skytrax World Airline Awards 2026, considerati i veri e propri "Oscar dell'aviazione".
Come riporta la CNN, a conquistare il titolo di migliore compagnia aerea del mondo per il 2026 è Singapore Airlines. Per il vettore asiatico si tratta del sesto trionfo in 25 anni di storia del premio, strappando il primo posto a Qatar Airways, scesa in seconda posizione dopo aver dominato per ben nove edizioni negli ultimi 15 anni.
I premi Skytrax non sono assegnati da una giuria di esperti, ma si basano su un imponente sondaggio globale di soddisfazione dei passeggeri condotto su scala mondiale.
La classifica delle prime 10 compagnie al mondo
Il podio e la top 10 globale vedono un netto predominio dei vettori asiatici e medioorientali:
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Singapore Airlines (Vincitrice assoluta)
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Qatar Airways
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Cathay Pacific Airways
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All Nippon Airways (ANA)
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Turkish Airlines (1ª in Europa)
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Emirates
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Air France
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Hainan Airlines
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Japan Airlines
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Korean Air
Grande assente dalle primissime posizioni la maggior parte dei vettori europei tradizionali (con l'eccezione di Turkish e Air France) e americani: Air Canada è l'unica rappresentante del Nord America ad entrare nei primi 20 posti (al 17° posto).
Chi vince per Economy, Business e Low Cost?
Oltre al premio principale, gli Skytrax Awards hanno incoronato le eccellenze per singola categoria di servizio:
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Migliore Classe Economy: Singapore Airlines, premiata anche per il miglior servizio di ristorazione a bordo in economica.
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Migliore Business Class: Qatar Airways, che conquista anche i premi per il Wi-Fi a bordo, la migliore lounge e la leadership nel Medio Oriente.
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Migliore Prima Classe: Air France (mentre Cathay Pacific vince per la migliore lounge di First Class).
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Migliore Premium Economy: EVA Air.
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Cabina più pulita: STARLUX Airlines (vettore taiwanese emergente premiato anche con le 5 stelle).
Le migliori compagnie Low Cost al mondo
Per chi viaggia a budget ridotto, la classifica delle migliori compagnie low cost incorona:
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AirAsia
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Scoot
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Vueling
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Eurowings
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Iberia Express
Le migliori compagnie per continente
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Europa: Turkish Airlines
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Asia: Bangkok Airways (premiata anche come miglior compagnia regionale al mondo)
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Africa: Ethiopian Airlines
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Sud America: LATAM
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Nord America: Air Canada
Le sfide del settore tra costi e servizi premium
Come evidenziato dai dirigenti intervistati dalla CNN, il settore del trasporto aereo sta vivendo una fase di forte polarizzazione. Da un lato aumentano i costi operativi e del carburante, dall'altro cresce la domanda per i viaggi di lusso e per una clientela sempre più esigente.
Le compagnie aeree che riescono a prosperare sono quelle capaci di investire sulla qualità del prodotto e sull'esperienza a bordo, garantendo standard elevati dalla pulizia della cabina alla qualità dell'intrattenimento e del cibo.