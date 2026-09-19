Bonus casa: quali lavori fare entro il 31 dicembre

Fotovoltaico e solare termico: Installazione di pannelli fotovoltaici per l'elettricità o solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria (con pratica ENEA entro 90 giorni).

Finestre e isolamento: Sostituzione degli infissi (se cambiano materiali/prestazioni) o posa di materiale isolante nel sottotetto per contenere le dispersioni termiche.

Caldaie e pompe di calore: Dal 2025 sono scattati i limiti sui combustibili fossili puri: restano invece incentivabili i sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), le pompe di calore e i generatori a biomassa.