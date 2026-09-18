Berkshire Hathaway: Buffet lascia la presidenza al figlio Howard

AGI - Il magnate Warren Buffett ha annunciato che lascerà la presidenza della holding Berkshire Hathaway per passare il testimone al figlio, Howard Buffett, a meno di un anno di distanza dall'aver affidato il ruolo di amministratore delegato a Greg Abel. Buffett a 96 anni l'investitore più celebre al mondo ha inviato una lettera agli azionisti per congedarsi prima di assumere la carica di presidente emerito della Berkshire, pur rimanendo membro del consiglio di amministrazione.
Le parole di Warren Buffet
"Il tempo ha sempre la meglio. Tuttavia, è stato generoso con me. Mi ha dato l'opportunità di vedere la Berkshire raggiungere un traguardo che mi rende più fiducioso che mai riguardo al futuro", ha affermato nella lettera.
Noto come l'"Oracolo di Omaha" per la sua capacità di anticipare le tendenze di mercato, Buffett ha salutato gli azionisti ed espresso gratitudine per il lavoro svolto insieme alla Berkshire, società di cui fa parte dal 1965.