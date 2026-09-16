Sogin: Bilancio Sostenibilità conferma percorso Gruppo

AGI - È online sui siti sogin.it e nucleco.it il Bilancio di Sostenibilità 2025 di Sogin.
Giunto alla sua 19^ edizione, informa un comunicato, il Bilancio di Sostenibilità rappresenta lo strumento con cui il Gruppo Sogin rendiconta volontariamente i risultati conseguiti in ambito economico, sociale e ambientale, illustrando al contempo il proprio contributo al raggiungimento di undici dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il bilancio di Sogin
Redatto e certificato secondo i principali standard internazionali di rendicontazione, il documento conferma il percorso intrapreso dal Gruppo per integrare i principi della sostenibilità nella strategia aziendale e nei processi operativi, promuovendo una crescita responsabile e orientata alla creazione di valore nel lungo periodo.
Un punto fondamentale: il decommissioning nucleare
Sul fronte operativo, prosegue l'avanzamento del programma nazionale di decommissioning nucleare: al 31 dicembre 2025 il completamento complessivo delle attività raggiunge il 47,7%, includendo le operazioni di smantellamento, la gestione del combustibile irraggiato e la messa in sicurezza degli impianti.
Il Bilancio offre inoltre una panoramica delle principali attività realizzate nei 9 siti nucleari in dismissione e le iniziative avviate per rafforzare la strategia di economia circolare di Sogin e Nucleco. Ampio spazio è dedicato anche al dialogo con i territori in cui il Gruppo opera.
Le visite agli impianti nucleari in dismissione
Nel corso dell'anno circa 1.400 persone, tra studenti delle scuole e delle università e rappresentanti di associazioni, hanno visitato gli impianti nucleari in dismissione, con un incremento del 45% rispetto al 2024. Un risultato che "conferma il crescente interesse, in particolare tra le nuove generazioni, verso le attività del Gruppo e il valore delle iniziative di apertura e coinvolgimento rivolte alle comunità locali".