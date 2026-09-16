In Giappone i monaci investono in Borsa per salvare i templi

AGI - Sempre più templi buddisti giapponesi si rivolgono ai mercati finanziari per far fronte ai costi di manutenzione in aumento e al calo dei fedeli, capovolgendo un'abitudine di generazioni. Lo riporta il Japan Times, citando il caso di Koukyo Yoneta, monaco buddista di quinta generazione in una piccola città dell'Hokkaido, che invece di aspettare donazioni che i fedeli non possono permettersi ha investito quanto già raccolto per finanziare i lavori sul suo tempio secolare.
La scommessa ha funzionato. In due anni il suo portafoglio, composto da titoli del Tesoro Usa, reit immobiliari giapponesi e azioni tra cui BYD e Hyundai, ha reso oltre il 10% annuo, coprendo parte dei circa 25 milioni di yen (162mila dollari) necessari per i lavori di restauro. Il rendimento in più ha permesso di ampliare il piano di ristrutturazione oltre quanto previsto in origine.
La crisi dei templi buddisti giapponesi
Yoneta, che in passato ha lavorato nella vendita al dettaglio per Daiwa Securities Group, è un monaco insolitamente esperto di finanza, ma è anche parte di un'ondata crescente di responsabili di templi che si rivolgono ai mercati per far quadrare i conti. I costi di manutenzione dei sontuosi edifici in legno sono in forte aumento, mentre la popolazione buddista del Paese è calata di circa il 14% negli ultimi vent'anni, con i fedeli più anziani che muoiono e i più giovani, nelle grandi città, che allentano i legami con la pratica religiosa.
"Sono davvero grato che gli investimenti abbiano reso bene", ha detto Yoneta, 46 anni, che ha ereditato il tempio Kongo-ji dal padre nel 2018 dopo aver lasciato il lavoro in finanza per diventare monaco. "Con il settore dei funerali in contrazione, sempre più templi si accorgeranno di non poter contare solo sulle donazioni per le proprie esigenze di finanziamento: dovranno costituire riserve e investirle", ha aggiunto.
Bilanci e investimenti in Borsa
Il calo dei fedeli pesa sui bilanci dei templi. Circa la metà incassa meno di 4 milioni di yen l'anno, secondo un sondaggio del 2021 condotto su 7.000 templi da Jodo Shinshu Hongwanji-ha, uno dei maggiori gruppi buddisti. La situazione è particolarmente grave nelle aree rurali, dove è comune che i monaci seguano più templi contemporaneamente e affianchino un secondo lavoro, ad esempio come insegnanti o impiegati pubblici.
Tradizionalmente sono stati i funerali e la manutenzione delle tombe a sostenere le finanze dei templi, con le famiglie in lutto che pagavano cerimonie e preghiere più elaborate. Durante la pandemia da Covid-19 le persone hanno iniziato a spendere meno per i riti funebri, una tendenza proseguita anche per effetto dell'inflazione sui costi quotidiani delle famiglie. Alcuni templi frequentati dal turismo fanno pagare un biglietto d'ingresso, ma la maggior parte non ha altre fonti di reddito. La necessità di coprire costi più alti, con rincari o investimenti, pone un dilemma morale per alcuni monaci, i cui principi religiosi richiedono il distacco dall'avidità.
Al tempio Daian-ji, nella prefettura di Nara, la maggior parte del patrimonio resta in contanti, con circa il 10% ora allocato in prodotti assicurativi in valuta estera, che offrono rendimenti più alti. Lo stile di investimento è "puramente difensivo", per evitare conflitti con gli insegnamenti religiosi, spiega il vice sacerdote Yusho Kono. "C'è una contraddizione di fondo nella nostra posizione", ha detto Kono. "In linea di principio i monaci non dovrebbero svolgere attività a scopo di lucro. Ma se non agiamo ora, il tempio rischia di sparire". I costi di produzione di alcuni amuleti di seta tradizionali del Daian-ji, che i visitatori acquistano per proteggersi dalla sfortuna o propiziarsi la buona sorte, sono aumentati molto negli ultimi due anni.
L'inflazione mette sotto pressione le istituzioni tradizionali
Il cambiamento di atteggiamento tra i sacerdoti riflette la pressione esercitata dall'inflazione persistente su istituzioni abituate a decenni di prezzi stabili. Anche se l'inflazione al consumo in Giappone è scesa sotto l'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale, grazie a una serie di sussidi, l'aumento dei prezzi continua a incidere su pratiche sociali ed economiche modellate da decenni di deflazione. Il caro vita resta un tema politico centrale per il governo di Sanae Takaichi, il cui indice di gradimento è ai minimi dopo 11 mesi di mandato, con gli elettori che le rimproverano di essersi concentrata su questioni meno urgenti rispetto al costo della vita.
La scarsa possibilità dei templi di alzare le tariffe per i fedeli rafforza le ragioni a favore della gestione patrimoniale, secondo Tsuyoshi Kawata, ricercatore senior del dipartimento strategie di investimento corporate di SMBC Nikko Securities, autore di uno studio del 2023 sulla gestione patrimoniale delle organizzazioni religiose.
"Quando il mercato complessivo si restringe, alzare i prezzi non è un'opzione semplice", ha detto Kawata. "Lasciare la liquidità ferma probabilmente non è più un'opzione. I templi vorranno usare ogni mezzo a disposizione per aumentare le entrate, anche di poco".
Le lezioni del passato
Per alcuni templi, tornare sui mercati finanziari significa anche superare esperienze dolorose. Nel 2013 la setta Koyasan Shingon-shu fu coinvolta in una crisi finanziaria dopo aver segnalato perdite non realizzate legate all'esposizione a obbligazioni strutturate. La setta ha declinato una richiesta di intervista, spiegando che sta valutando una revisione della propria strategia di gestione patrimoniale.
Nonostante ciò, il rialzo dei rendimenti obbligazionari seguito alla fine dei tassi d'interesse negativi offre opportunità di investimento più tranquille per i monaci avversi al rischio. La setta Soto-shu, che sovrintende a circa 15mila templi in tutto il Paese, sta sfruttando i rendimenti più alti. Dei circa 13 miliardi di yen gestiti su otto conti, circa il 10% è ora investito in titoli di Stato giapponesi che intende portare a scadenza, mentre un altro 2% è investito in obbligazioni emesse dalla Japan International Cooperation Agency (Jica) per finanziare lo sviluppo nei Paesi emergenti.
Le organizzazioni religiose, insieme a scuole e altre organizzazioni non profit, stanno diventando collettivamente una forza di acquisto sul mercato obbligazionario. Gli enti non profit, incluse scuole e istituzioni religiose, detenevano circa 5.000 miliardi di yen in obbligazioni societarie a marzo, quasi il doppio rispetto al 2023, secondo i dati della Bank of Japan. Anche le partecipazioni in titoli di Stato giapponesi sono salite, da 2.500 a 2.900 miliardi di yen nello stesso periodo.
Al tempio Kongo-ji, in Hokkaido, Yoneta spera che i suoi investimenti aiutino a finanziare i restauri futuri, mentre le entrate continuano a calare. Allo stesso tempo cerca di garantire il futuro del tempio organizzando regolarmente seminari di investimento per i fedeli, per costruire una rete di sostegno su cui il tempio potrà contare. "I tempi in cui i templi e i loro sacerdoti godevano di uno status privilegiato sono ormai finiti del tutto", ha detto Yoneta. "Come i templi pianificano le finanze e gestiscono il patrimonio è ormai un problema che non possiamo più permetterci di ignorare".