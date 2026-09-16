Abolizione del bollo per 70% delle auto e per le moto
Cdm: abolizione del bollo per il 70% delle auto e per le moto
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Cdm: abolizione del bollo per il 70% delle auto e per le moto

La decisione sarà approvata dal Consiglio dei ministri, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione
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AGI - In Consiglio dei ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. Così fonti di Palazzo Chigi, le quali precisano che l'esenzione vale anche per i motocicli, "ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione".

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La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L'intervento, precisano sempre da Palazzo Chigi, "punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprieta' di auto o moto per una platea molto ampia di italiani".

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Ad agosto il decreto legislativo

La partita si inserisce in un quadro più ampio di revisione del bollo, dopo il decreto legislativo dello scorso agosto che ha già ridisegnato scadenze e modalità di pagamento, confermando però i tre parametri di calcolo storici - potenza omologata, classe Euro e importi base regionali - e il mini-superbollo per le vetture sopra i 100 kW. Il countdown verso la legge di Bilancio, attesa nelle prossime settimane, dirà se lo sconto selettivo diventerà realtà.

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