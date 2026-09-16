Abolizione del bollo per 70% delle auto e per le moto

AGI - In Consiglio dei ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. Così fonti di Palazzo Chigi, le quali precisano che l'esenzione vale anche per i motocicli, "ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione".
La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L'intervento, precisano sempre da Palazzo Chigi, "punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprieta' di auto o moto per una platea molto ampia di italiani".
Meloni: "Cancelliamo una delle tasse più odiate"
"Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza e l'abolizione del bollo per i motocicli che sarà approvata dal Consiglio dei ministri odierno.
Ad agosto il decreto legislativo
La partita si inserisce in un quadro più ampio di revisione del bollo, dopo il decreto legislativo dello scorso agosto che ha già ridisegnato scadenze e modalità di pagamento, confermando però i tre parametri di calcolo storici - potenza omologata, classe Euro e importi base regionali - e il mini-superbollo per le vetture sopra i 100 kW. Il countdown verso la legge di Bilancio, attesa nelle prossime settimane, dirà se lo sconto selettivo diventerà realtà.