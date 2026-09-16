Armani, Dario Vitale nuovo direttore creativo di Emporio

AGI - Cambio al vertice stilistico per una delle maison più iconiche del Made in Italy. Il Gruppo Armani ha annunciato la nomina di Dario Vitale a nuovo direttore creativo di Emporio Armani e della linea accessori di Giorgio Armani.
Si tratta di un passaggio storico per la casa di moda: Vitale è infatti il primo stilista a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani.
Un nuovo capitolo per Emporio e gli accessori
Con una solida esperienza maturata nei più importanti brand del lusso internazionale, Dario Vitale entra ufficialmente in carica con effetto immediato. Il suo compito sarà guidare l'evoluzione stilistica di Emporio Armani, marchio storico nato come spazio di sperimentazione e libertà, oltre a sviluppare il segmento accessori per la prima linea.
"Sono onorato di assumere questo duplice ruolo e profondamente grato per l'accoglienza", ha dichiarato Dario Vitale. "Armani vanta un'eredità straordinaria e un linguaggio stilistico che ha scritto la storia della moda. Mi avvicino a questa sfida con grande senso di responsabilità ed entusiasmo, con l'obiettivo di definire una nuova era."
La fiducia dei vertici e la strategia del Gruppo
La scelta di Vitale raccoglie il pieno sostegno sia della direzione artistica sia dei vertici aziendali.
-
Silvana Armani e Leo Dell'Orco (Responsabili Stile Donna e Uomo): "Emporio Armani è molto più di una linea, è una realtà a cui siamo profondamente legati. Siamo convinti che il talento di Dario saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità."
-
Giuseppe Marsocci (CEO del Gruppo Armani): "La nomina di Dario Vitale è una scelta che rafforza la nostra organizzazione creativa e conferma la volontà di guardare al futuro, restando fedeli ai valori di Giorgio Armani. Gli accessori rappresentano per noi una grande opportunità di crescita."