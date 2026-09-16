Abolizione bollo fino a 80 kW, per quali auto e moto vale

AGI — Il Cdm ha approvato per il 2027 l'abolizione del bollo per auto e moto di potenza massima 80 kW. In concreto, quali veiucoli saranno esentati dal pagamento?
Innanzi tutto un po' di calcoli: 80 kW equivalgono a circa 109 cavalli vapore (CV) per entrambi i settori, auto e moto (la conversione ufficiale usa il fattore 1 kW = 1,35962 CV, quindi 80 × 1,35962 = 108,77 CV, arrotondato comunemente a 109 CV nei listini e nei libretti di circolazione). E la cilindrata?
Non esiste una conversione diretta tra kW (o CV) e cilindrata (espressa in centimetri cubici, cc, o litri). Si tratta di due grandezze fisiche diverse che misurano aspetti differenti del motore. La potenza (kW o CV) indica quanta energia il motore è in grado di produrre nell'unità di tempo, mentre la cilindrata rappresenta il volume totale dei cilindri, ovvero lo spazio in cui avviene la combustione.
Le cilindrate equivalenti nelle automobili
Un motore da 80 kW può avere cilindrate molto diverse a seconda della tecnologia, dell'alimentazione e del tipo di veicolo. Nel mondo delle automobili, 80 kW si trovano su motori con cilindrate molto variabili:
- Motori aspirati benzina: tipicamente tra 1.400 e 1.600 cc (es. 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.6 MPI)
- Motori turbo benzina: anche solo 1.000-1.200 cc grazie alla sovralimentazione (es. 1.0 EcoBoost, 1.2 PureTech)
- Motori diesel: generalmente tra 1.500 e 1.800 cc (es. 1.6 TDI, 1.8 CDTI)
- Motori ibridi: la potenza totale può derivare dalla combinazione di un termico da 1.000-1.400 cc più il contributo elettrico.
Esempi pratici: Golf e Tesla Model 3
Un esempio pratico: una Volkswagen Golf con motore 1.5 TSI sviluppa spesso intorno agli 80-85 kW (109-116 CV), mentre un'auto elettrica come la Tesla Model 3 nella versione base può erogare potenze simili con zero cilindrata, essendo alimentata esclusivamente da motori elettrici.
Motociclette: 80 kW e la patente A
Per le motociclette, 80 kW rappresentano una potenza significativa che colloca la moto ben oltre i limiti della patente A2. La normativa europea per la patente A2 impone un limite massimo di 35 kW (circa 47-48 CV), quindi 80 kW richiedono la patente A (illimitata). Nel settore delle due ruote, 80 kW si trovano tipicamente su:
- Moto naked sportive: cilindrate tra 650 e 900 cc (es. Yamaha MT-09, Triumph Street Triple)
- Supersportive: anche solo 600-750 cc grazie a regimi di rotazione elevati (es. Honda CBR650R, Yamaha YZF-R6)
- Enduro e adventure: generalmente 750-900 cc (es. BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure)
- Cruiser: possono arrivare a 1.200-1.400 cc per raggiungere questa potenza con regimi più bassi.