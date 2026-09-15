Le nuove banconote in euro, 9 milioni hanno risposto al sondaggio

AGI - Oltre nove milioni di persone hanno già partecipato al sondaggio sulle future banconote in euro: lo ha comunicato la BCE, ricordando che tra una settimana scade la consultazione pubblica che promette di essere, come ha spiegato Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo, «una di quelle di maggior successo mai condotte».
Il ruolo centrale del contante
Nonostante la diffusione dei pagamenti elettronici, l'istituzione monetaria ha rilevato che la domanda di banconote continua a crescere e che il contante rimane un elemento essenziale del sistema monetario europeo. Fino al 21 settembre, quindi, gli europei sono invitati a esprimere la propria opinione su dieci proposte grafiche per le nuove banconote, destinate a sostituire gradualmente, a cominciare dalla fine di quest'anno e nel corso del prossimo decennio, i tagli attualmente in circolazione e risalenti alla creazione della moneta unica.
Design più vicino ai cittadini
Le nuove banconote avranno immagini riconoscibili al posto di motivi astratti, caratteristiche di sicurezza più rigorose e un design pensato per risultare più vicino ai cittadini. Si tratta di una netta discontinuità rispetto a quelle cui siamo abituati.
Tra le proposte finaliste presentate sono emersi due temi principali: la cultura europea e la ricchezza della natura. Per la prima opzione, la BCE propone di raffigurare personaggi che hanno lasciato il segno nella storia dell'arte, della musica, della scienza e della letteratura. Tra questi figurano la diva greca Maria Callas, il compositore tedesco Ludwig van Beethoven e la scienziata franco-polacca Marie Curie. Per la seconda, invece, sono protagonisti fiumi e uccelli.
Euro digitale e futuro della moneta europea
Parallelamente, con l'introduzione dell'euro digitale, l'Eurotower punta a contrastare le false tesi sulla scomparsa del contante a favore della nuova valuta digitale. Attualmente circolano nel mondo oltre 31 miliardi di banconote in euro, per un valore superiore a 1.600 miliardi di euro.