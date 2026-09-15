Allarme Musk: 'IA può essere pericolosissima'. Trump; 'Bufala'

AGI - L'intelligenza artificiale può rivelarsi "pericolosissima", in particolare nelle applicazioni militari, e un primo argine può essere creato consentendo alle aziende del settore di testare i modelli delle altre per costituire un sistema di vigilanza reciproca. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, nel suo intervento alla conferenza All-In di Los Angeles, uno dei principali eventi del settore.
"È abbastanza ovvio, a questo punto, che l'IA può essere molto pericolosa", ha affermato Musk, "se dovesse prendere il controllo dei sistemi militari e, per dire, lanciare una bomba nucleare... Sarebbe brutto".
L'incidente di Hugging Face
L'imprenditore ha invitato, in proposito, a leggere i dettagli del cosiddetto "incidente di Hugging Face", quando lo scorso luglio, durante alcuni test interni sulla sicurezza informatica, i modelli di OpenAI hanno aggirato i controlli predisposti per isolarli da Internet e compromesso parti dell'infrastruttura interna di ricerca dell'azienda. "Di base, sembra che ogni modello abbastanza intelligente voglia sfuggire ai suoi vincoli", ha osservato Musk, "ciò che credo sarebbe saggio fare il prima possibile, se non subito, sarebbe far sì che le grandi aziende dell'IA collaudino gli uni i modelli degli altri".
Il negazionismo di Donald Trump
Musk è l’ultimo e forse il più importante dei padroni dei colossi dell’hi-tech impegnati nella ricerca e nello sviluppo dell’IA a sottolineare i rischi che una deregulation comporterebbe per l’umanità. Rischi che invece nega decisamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha attaccato i democratici, accusandoli di voler seminare il panico sui rischi dell'IA.
Trump contro gli allarmi sull'IA: "Una bufala peggiore del clima e del Russiagate"
"La bufala sull'intelligenza artificiale che viene portata avanti dai Democratici della Sinistra radicale ricorda la loro truffa sul riscaldamento globale di non molto tempo fa, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo estremo. Che cosa è successo?", ha scritto sul social Truth.