Dazi: scattano nuove tariffe Usa del 50% al Canada

AGI - Poco dopo la mezzanotte di lunedì è scattata ufficialmente una nuova tornata di dazi doganali imposti dagli Stati Uniti nei confronti delle merci provenienti dal Canada.
I nuovi dazi americani al Canada
La misura prevede l'applicazione di un'imposta del 50% destinata a colpire un paniere di 110 specifiche categorie di prodotti: una lista eterogenea che spazia dal settore agroalimentare a quello manifatturiero e del tempo libero, includendo tipologie selezionate di formaggi, motoscafi, veicoli fuoristrada e articoli d'arredamento come i mobili.
I beni colpiti
La nuova serie di dazi statunitensi sulle merci canadesi prevedono un'imposta su una luga serie di prodotti, da specifici tipi di formaggio a motoscafi, veicoli fuoristrada e mobili. Le nuove tariffe fanno parte di una serie di aggiunte e rimozioni annunciate la scorsa settimana dall'amministrazione Trump. Tra le categorie aggiunte all'elenco figurano prodotti in alluminio, prodotti di carta e legno, travi in ferro o acciaio, lampade elettriche e materassi.
La Casa Bianca ha annunciato che avrebbe rimosso simultaneamente i dazi su 10 articoli, tra cui sale, zucchero, cemento, centralini elettrici e carta igienica, nel tentativo di "compensare l'onere per il commercio statunitense e al contempo servire meglio l'interesse pubblico".
Gli equilibri commerciali
Una decisione che riflette gli equilibri commerciali tra i due Paesi. Nel 2024 il Canada ha esportato negli Stati Uniti carta igienica per un valore di circa 328 milioni di dollari, diventando il principale fornitore internazionale del Paese. Anche il Canada è uno dei maggiori fornitori di sale a sud del confine: secondo i dati commerciali di UN Comtrade e della Banca Mondiale, nel 2025 gli Stati Uniti hanno importato dal Canada sale per un valore di circa 159,2 milioni di dollari.