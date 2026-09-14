Tesla Roadster al debutto il primo ottobre. Musk rilancia il mito

AGI - Dopo anni di rinvii e prototipi, Tesla svelerà l'attesissima Roadster il prossimo primo ottobre. Il profilo ufficiale Tesla su X ha pubblicato un messaggio estremamente sintetico ma evocativo: "Go for launch", accompagnato da una grafica con la data "10.01" e dal profilo posteriore di un'auto sportiva bassa e larga illuminata da fasci di luce verticali in stile rampa di lancio. Elon Musk ha risposto al post scrivendo: "Presentazione della nuova Tesla Roadster il primo ottobre". Il lancio si terrà a Waco, in Texas, circa novanta minuti a nord del quartier generale Tesla di Austin.
Possibile versione SpaceX con propulsori a gas freddo
Secondo The Information, che il mese scorso aveva anticipato la notizia, l'evento potrebbe includere una dimostrazione di una versione in edizione limitata dotata di propulsori a gas freddo sviluppati in collaborazione con SpaceX. Il primo prototipo della Roadster fu presentato nel 2017, con la produzione inizialmente prevista per il 2020, ma da allora il progetto ha subito una lunga serie di rinvii.
Dalla sportiva elettrica alla hypercar in fibra di carbonio
Il nuovo annuncio arriva dopo che, la scorsa settimana, Tesla ha iniziato a offrire corse a bordo della Cybercab, una biposto priva di volante e pedali, in aree limitate di Austin, in Texas. Elon Musk ha descritto il veicolo come l'elemento centrale per trasformare Tesla in una forza dominante nel settore delle auto a guida autonoma. Secondo quanto riferito, il programma Roadster si è evoluto da un tradizionale veicolo elettrico ad alte prestazioni a una nuova hypercar in fibra di carbonio.