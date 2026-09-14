Inps, come ottenere il certificato di malattia

AGI - Con la circolare 4 settembre 2026, n. 92, l'Inps ha introdotto nuove indicazioni per ottenere il certificato di malattia, con l'obiettivo di garantire una maggior tutela ai lavoratori in ragione del mutato contesto socio sanitario.
La circolare dell'Inps conferma il principio generale secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dalla data di pubblicazione, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, quando il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della visita ambulatoriale o domiciliare.
La ratio della nuova misura
La novità - spiega l'Inps - tiene conto delle difficoltà che oggi possono rendere non sempre immediata l'effettuazione della visita medica, dovute alla progressiva riduzione dei medici di medicina generale, all'aumento dei carichi di lavoro e alle modalità organizzative adottate nell'assistenza territoriale. Per questo motivo l'Inps, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha aggiornato il precedente orientamento applicativo per assicurare una tutela più uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale.
"Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione", afferma Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps. E spiega: "Non si tratta solo di un aggiustamento tecnico-procedurale, ma di una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Riconoscere la tutela anche al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, quando le circostanze organizzative lo giustificano, significa mettere il lavoratore reale al centro delle nostre procedure, senza penalizzarlo per difficoltà che non dipendono dalla sua volontà. È la dimostrazione concreta - prosegue - di quella che amiamo definire una pubblica amministrazione amica: un'istituzione che non si limita ad applicare le regole, ma le adegua costantemente ai bisogni delle persone che rappresenta".
Quando si può avere il certificato di malattia anticipato
Il riconoscimento del giorno precedente è possibile sia in caso di visita domiciliare sia di visita ambulatoriale, purché il giorno considerato non coincida con una festività infrasettimanale e non cada di sabato o domenica, situazioni nelle quali è garantita la continuità assistenziale. Restano inoltre fermi i limiti massimi di indennizzabilità previsti dalla normativa vigente. La misura introdotta dall'Inps rafforza quindi la tutela dei lavoratori che, pur ammalandosi in un determinato giorno, riescono a ottenere la visita medica e la relativa certificazione soltanto il giorno successivo per ragioni organizzative o assistenziali indipendenti dalla loro volontà.