Larry Ellison vende 50 mld di azioni Oracle, guadagnerà 7,5 mld

AGI - Il fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha avviato un piano di vendita che gli consentirebbe di cedere fino a 50 milioni delle sue azioni della società di software, pari a 7,5 miliardi di dollari al prezzo attuale. Lo riporta la CNBC, spiegando che Ellison ha adottato il piano il 22 giugno e, secondo quanto rivela un documento normativo pubblicato ieri, è previsto che si concluda il 24 ottobre.
Secondo FactSet, Ellison controlla oltre il 40% di Oracle e, anche vendendo tutte le azioni previste dal piano, continuerebbe a possederne 1,1 miliardi (su un totale di 2.878.000.000). Dall'inizio di questo secolo, secondo FactSet, Ellison non ha mai venduto più di 25.000 azioni Oracle in un'unica operazione. Il manager, 82 anni, ha contribuito a trasformare Oracle da produttore di software tradizionale a uno dei principali attori nel settore delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.
Nella relazione sui risultati finanziari pubblicata giovedì, Oracle ha superato le stime, grazie a una crescita del 121% su base annua dei ricavi derivanti dalle infrastrutture cloud. Ma per arrivare a questo risultato, la società ha dovuto accollarsi un debito ingente, suscitando preoccupazioni tra gli investitori che quest'anno hanno fatto scendere il titolo di circa il 20%.
Ellison, la settima persona più ricca al mondo, ha contribuito a finanziare la fusione, completata il 7 agosto 2025 per circa 8 miliardi di dollari, tra la società di produzione di suo figlio David Ellison, Skydance, e la Paramount dando vita alla nuova Paramount Skydance Corporation.