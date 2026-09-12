Anthropic: rallentare sviluppo IA o rischio perdita controllo

AGI - Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, ha invitato a rallentare il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. "Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA. I progressi continueranno a sembrare rapidi, e dobbiamo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo", ha scritto Amodei in un lungo post pubblicato sul suo sito web in cui ha ricordato anche l'incidente verificatosi a luglio presso OpenAI.
Il messaggio arriva pochi giorni dopo che un ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, ha annunciato di lasciare la start-up californiana, accusandola di minimizzare il rischio esistenziale che l'IA rappresenta per l'umanità.
I rischi dell'auto-miglioramento ricorsivo
Amodei ha affermato che la tecnologia dell'IA ha registrato progressi "drasticamente più rapidi" negli ultimi mesi ed è ormai in grado di migliorarsi autonomamente, una dinamica nota come "auto-miglioramento ricorsivo". "Se lasciata senza controllo, potrebbe superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi, e pertanto deve essere perseguita con estrema cautela, se mai lo si dovesse fare", ha avvertito.
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.— Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
Comportamenti allarmanti ed evoluzione incontrollata
Il manager ha aggiunto che anche il comportamento di un gruppo di agenti di IA nell'incidente che ha coinvolto OpenAI e Hugging Face lo ha allarmato; "hanno agito essenzialmente come un collettivo fanaticamente devoto, sferrando attacchi alla sicurezza informatica contro obiettivi che non era stato incaricato di attaccare".
Se non controllata, l'IA potrebbe evolversi così rapidamente che gli agenti potrebbero essere in grado di prendere il controllo dell'intero Internet entro sei-dodici mesi, ha scritto, causando potenzialmente danni per centinaia di miliardi di dollari.
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.— Sam Altman (@sama) September 12, 2026
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
La corsa al ribasso e i pericoli sistemici
Amodei, a capo di una delle principali aziende al mondo nel campo dell'intelligenza artificiale e della società che ha creato Claude, è stato un forte sostenitore del progresso di questa tecnologia ed è stato anch'egli accusato di "catastrofismo" per i suoi avvertimenti sui rischi dell'IA. Il manager ha riconosciuto che le persone potrebbero perdere il controllo sull'IA e che la tecnologia può essere utilizzata in modo improprio per "attacchi informatici, bioterrorismo e gravi perturbazioni economiche". "Una corsa al ribasso, alimentata da incentivi commerciali, può rendere questi rischi ancora più acuti", ha scritto ancora Amodei.
All'inizio di agosto, il governo statunitense ha istituito un quadro di supervisione che prevede la valutazione, su base volontaria, dei nuovi modelli di IA prima del loro lancio. Tuttavia, questo sistema rimane poco chiaro. Molti ne mettono in dubbio l'efficacia, dato che Donald Trump si è regolarmente dichiarato contrario a qualsiasi misura che rallenti lo sviluppo dell'IA negli Stati Uniti, sia che si tratti del lancio dei modelli sia della costruzione dei centri dati.
Le proposte per la sicurezza globale dell'IA
Amodei formula anche diverse proposte, in primo luogo l'integrazione di osservatori indipendenti all'interno delle aziende leader nel settore dell'IA. Gli osservatori avranno gli stessi accessi dei dipendenti dell'azienda e potranno verificare che la start-up rispetti effettivamente i propri impegni, segnalare eventuali nuovi incidenti e monitorare la gestione dei modelli per evitarne gli abusi. Il manager sostiene inoltre la collaborazione tra le aziende più all'avanguardia per definire standard di sicurezza comuni. Si dichiara inoltre favorevole a una forma di coordinamento politico tra tutte le principali nazioni nel campo dell'IA.