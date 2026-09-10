La Bce rialza i tassi dello 0,25% e li riporta al 2,50%

AGI - In linea con le previsioni, la Bce ha rialzato il tasso di riferimento di 25 punti base portandolo al 2,50%. Si tratta del secondo rialzo dopo quello annunciato a giugno. Il tasso sui depositi si attesta ora al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e quello relativo ai prestiti marginali al 2,90%.
Fabi: "Con il rialzo dei tassi +128 euro al mese per un mutuo da 150mila
Il nuovo rialzo rischia di rendere più costosi mutui e finanziamenti proprio mentre il credito alle famiglie italiane è tornato a crescere. La nuova stretta monetaria arriva dopo una fase storica di progressiva riduzione del costo del denaro che ha accompagnato la ripresa dei prestiti, in particolare quelli destinati all'acquisto delle abitazioni e ai consumi. Così uno studio della Fabi. L'aumento del costo del denaro può tradursi progressivamente in condizioni meno favorevoli per chi deve accendere un nuovo mutuo o ricorrere a un finanziamento. Ad esempio, prendendo come riferimento il passaggio da un tasso del 3,00% al 4,50%, per un nuovo mutuo da 150.000 euro l'incremento della rata mensile varia da 106,16 euro a 127,62 euro, a seconda della durata del finanziamento.
Bce: inflazione al 3% nel 2026, al 2,5% nel 2027 e 2,1% nel 2028
Nello scenario di base delineato dalla Bce, l'inflazione complessiva dell'Eurozona si collocherebbe in media al 3,0% nel 2026, al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. Al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe al 2,5% nel 2026, al 2,6% nel 2027 e al 2,3% nel 2028. Rispetto a giugno, le proiezioni per l'inflazione restano invariate per il 2026, ma sono state riviste al rialzo per il 2027 e il 2028.
Al rialzo le stime del Pil 2026 al 0,9%, nel 2027 +1,4%
La Bce ha rivisto al rialzo le stime del Pil rispetto allo scorso giugno: la crescita dell'Eurozona dovrebbe attestarsi al +0,9% nel 2026 contro lo 0,8% precedentemente previsto e al +1,4% nel 2027 contro il +1,2% di giugno. Per il 2028, sono state invece tagliate all'1,5% dal 2%. La correzione al rialzo per il 2026 e il 2027 "riflette principalmente una capacita' di tenuta dell'economia dell'area dell'euro maggiore delle attese".
Lagarde: "Economia resiliente nonostante i venti contrari"
"L'economia ha dimostrato di essere resiliente nel secondo trimestre nonostante i venti contrari derivanti dallo choc energetico. La crescita è stata ampia tra i diversi Paesi e settori ed è probabile che questo andamento sia proseguito anche nel terzo trimestre". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante la conferenza stampa.
Lagarde: "Situazione incerta, nessuna previsione sui tassi"
"Non abbiamo discusso assolutamente di alcun tipo di percorso futuro". Così Lagarde, sulla traiettoria futura dei tassi. "Stiamo navigando in questa fase di grande incertezza che riesce a cambiare le cose da un giorno", per cui "non possiamo fare previsioni".