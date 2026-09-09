Trump inasprisce ancora i dazi contro il Canada

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inasprito la sua guerra commerciale contro il Canada, vietando le importazioni di alcolici e vari prodotti e alzando i dazi su altri, con il conflitto commerciale tra i due 'vicini' di casa che non mostra segni di attenuazione. Il primo ministro canadese Mark Carney ha tenuto duro, riconoscendo che ridurre i legami economici con gli Stati Uniti avrebbe avuto un costo, ma sostenendo che i benefici avrebbero superato le conseguenze di nuove tariffe e limitazioni nelle operazioni di natura economica. Il Canada ha "tutto ciò di cui abbiamo bisogno per riorientarci e prosperare", ha detto Carney in un videomessaggio. "Quella svolta avrà un costo. C'è sempre un costo per l'azione. Ma non si avvicina nemmeno al costo di restare fermi".
"Non credo nell'escalation del conflitto. Non è costruttivo", ha detto Carney. "Ma i nostri dazi sono necessari per proteggere i nostri lavoratori, le nostre aziende e le nostre comunità. Questo riguarda chi siamo come canadesi". Reagendo alla mossa di Trump, il ministro canadese responsabile del commercio con gli Stati Uniti, Dominic LeBlanc, ha detto che Ottawa stava "valutando le ultime misure sui dazi". I negoziati tra le due parti si sono interrotti il 21 agosto dopo giorni di incontri a Washington.
In quell'occasione, Carney aveva detto che i negoziatori statunitensi avevano introdotto, all'ultimo momento, restrizioni sugli accordi commerciali del Canada con altri Paesi, oltre a "minacce" inaccettabili alla lingua francese e alla "cultura del Quebec". Ottawa e Washington non hanno più ripreso i colloqui da allora.
Adversity only makes us stronger. It always has.— Mark Carney (@MarkJCarney) September 8, 2026
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Nuovi dazi e divieto d'importazione
Una serie di prodotti canadesi, dai materassi alle motobarche e ai golf cart, sarà soggetta a una sovrattassa del 50% a partire dal 15 settembre, secondo l'ordine esecutivo firmato da Trump alla Casa Bianca. Il divieto d'importazione, che riguarda diverse bevande alcoliche oltre ad alcuni prodotti caseari come il siero di latte, entrerà in vigore il 29 settembre, secondo altri ordini esecutivi emessi nello stesso momento.
I dazi di ritorsione del Canada sono entrati in vigore dalla giornata di ieri, 9 settembre, applicandosi a 27,6 miliardi di dollari canadesi (20 miliardi di dollari statunitensi) di importazioni dagli Usa, tra cui prodotti in acciaio e alluminio e beni caseari come il formaggio, in risposta ai dazi annunciati da Washington il 22 agosto.
L'affondo di Trump
Rispondendo agli ultimi dazi canadesi, Trump ha promesso di impedire alle aziende canadesi di aggiudicarsi contratti con il governo statunitense. In un post sui social, il presidente americano ha detto di aver dato istruzioni ai funzionari "di rimuovere i prodotti di origine canadese dai Multiple Award Schedules della GSA", riferendosi a un programma della General Services Administration per i contratti a lungo termine. Si tratta di contratti che valgono oltre 50 miliardi di dollari l'anno, secondo l'amministrazione americana.
Trump aveva minacciato di cercare di bloccare le vendite della divisione aviazione di Bombardier a meno che l'azienda, con sede in Quebec, non trasferisse la produzione negli Stati Uniti. In risposta, l'azienda aerospaziale ha ricordato la creazione di decine di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti, con impiego diretto in più di 20 Stati, tra cui Kansas, Texas, Arizona e California.
I due senatori repubblicani che rappresentano il Kansas hanno detto di aver espresso le proprie preoccupazioni alla Casa Bianca. "Lotterò per mantenere gli oltre 1.200 posti di lavoro di Bombardier in Kansas. Ho già sollevato questa preoccupazione all'interno dello Studio Ovale", ha scritto su X il senatore Roger Marshall, con commenti simili pubblicati dal senatore Jerry Moran. I dazi statunitensi rappresentano un rischio moderatamente negativo per l'economia canadese nel suo complesso, ma secondo gli analisti hanno un impatto più marcato sul settore manifatturiero del Canada centrale.
La nuova mappa di Trump
Nella giornata di domenica, il presidente americano aveva pubblicato un'illustrazione che lo raffigura mentre torreggia su Carney mentre giocano a hockey su ghiaccio, con Trump che dice "Alzati, governatore", un riferimento alla sua determinazione a trasformare il Canada in un altro Stato americano. Trump ha inoltre firmato ad agosto un ordine per rinominare il Lago Ontario, al confine con il Canada, come "Lake America", scatenando la furia in Canada nell'ambito di una più ampia ondata di orgoglio nazionale innescata dall'ostilità del presidente statunitense.
Sebbene Carney sia sostenuto dall'opinione pubblica canadese, il suo Paese resta dipendente dal vicino. Quasi il 60 percento delle importazioni del Canada proviene dagli Stati Uniti, e circa il 70 percento delle sue esportazioni è diretto verso il mercato statunitense. Per aiutare imprese e lavoratori, il governo canadese ha presentato un pacchetto di aiuti da 7,5 miliardi di dollari canadesi (5,4 miliardi di dollari statunitensi).