Il premier di Singapore è il più pagato del mondo

AGI - Lawrence Wong, il premier di Singapore, è il capo di governo più pagato del mondo e ora allarga la distanza con gli altri 'colleghi' superando di gran lunga anche Donald Trump.
Secondo quanto rivela il Financial Times, quest'anno Wong vedrà il suo stipendio salire dai 2,2 milioni di dollari singaporiani (1,7 milioni di dollari americani) a 3,6 milioni di dollari singaporiani (2,8 milioni di dollari Usa) l'anno, compresi i bonus.
Gli stipendi 'd'oro' degli altri premier
L'aumento record di oltre un milione di dollari è stato possibile grazie a una revisione delle retribuzioni del servizio pubblico. Quella di Wong (il suo Partito d'Azione Popolare governa la città-stato sin dalla sua indipendenza, 61 anni fa) supera così di gran lunga lo stipendio annuale di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, pari a 'soli' 400 mila dollari, e i 237 mila dollari corrisposti a Sir Keir Starmer in qualità di (ex) primo ministro del Regno Unito. Il secondo stipendio più alto è quello di John Lee, capo dell'esecutivo di Hong Kong, che guadagna 719 mila dollari all'anno.
Cercando di mettere a tacere le critiche, Wong ha fatto sapere che darà l'aumento di stipendio in beneficenza per i prossimi cinque anni, a condizione che rimanga in carica. Della nuova politica di aumenti, sono avvantaggiati anche i ministri, alcuni alle prime armi, il cui salario registrerà dal prossimo mese un +9% passando da 1,1 milioni di dollari singaporiani (ossia 868 mila dollari Usa) a 1,2 milioni (947 mila dollari Usa).
Wong: "Aumentare gli stipendi è un deterrente contro la corruzione"
Da parte sua, rivela sempre FT, Singapore sostiene di retribuire generosamente i politici per competere con il settore privato soprattutto per fare da deterrente contro la corruzione. "Se vogliamo che il nostro sistema politico rimanga efficace, non possiamo permettere che le sue condizioni di servizio di base si allontanino sempre più dalla realtà", ha dichiarato Wong aggiungendo che il governo ha difficoltà ad attrarre nuovi candidati alla carriera politica. Gli stipendi sarebbero quindi così alti proprio per evitare casi come quello di due anni fa che vide coinvolto l'ex ministro dei trasporti, Subramaniam Iswaran, condannato a un anno di reclusione perché ritenuto colpevole di aver accettato più di 300 mila dollari sotto forma di regali in qualità di funzionario pubblico. I 'cadeaux' includevano, secondo quanto riferito, biglietti per partite di calcio della Premier League inglese, gare di Formula 1 e spettacoli teatrali tra cui 'Harry Potter e il bambino maledetto' oltre a un volo in business class da Doha a Singapore.