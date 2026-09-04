Ex Ilva, ministro Urso e Marcegaglia attendono cordata italiana

AGI - La cordata italiana "ha presentato una manifestazione di interesse come altri e i commissari la stanno valutando, avendo fissato tra l'altro un limite per la presentazione di quello che sarà poi il piano industriale. Abbiamo convocato i sindacati, gli enti locali e le imprese in una full immersion martedì prossimo [8 settembre, ndr] a Palazzo Chigi".
Lo ha detto, a margine del Forum Teha di Cernobbio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
La manifestazione di interesse verso l'ex Ilva
"Vedremo se la manifestazione di interesse della cordata italiana, che mi sembra piuttosto significativa perché vi hanno aderito 14 importanti aziende siderurgiche del nostro Paese, si concretizzerà, come tutti ci auguriamo, con una proposta vincolante, che i commissari dovranno giudicare in modo comparativo con le altre che eventualmente saranno presentate o resteranno in campo", ha sottolineato il ministro ricordando che "le proposte al momento vincolanti sono due, una di Jindal e l'altra del fondo americano Flacks". "Jindal, tra l'altro, l'ha aggiornata alla luce del decreto della corte d'appello che impone la chiusura dell'aria calda entro il 28 ottobre. A queste due proposte, che possono sempre essere aggiornate secondo il modello competitivo della gara internazionale in atto, si sono aggiunte due manifestazioni di interesse", ha concluso.
Marcegaglia: "Situazione non semplice, ma ci stiamo lavorando"
Al ministro delle Imprese e del Made in Italy si è aggiunta anche Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, che sull'ex Ilva ha detto: "Siamo in una situazione complessa, abbiamo fatto una manifestazione di interesse non vincolante, stiamo facendo la due diligence tutti insieme per capire qual è il progetto che possiamo portare avanti, quindi siamo una fase ancora interlocutoria e stiamo studiando un dossier che comunque è molto complesso".
Marcegaglia ha poi sottolineato: "I 14 imprenditori siderurgici più importanti d'Italia hanno fatto una manifestazione di interesse, tra questi ci siamo anche noi. La situazione non è semplice perché siamo davanti a una sentenza della Corte d'Appello che ha di fatto decretato la chiusura dell'area a caldo che era un po' il cuore dell'ex Ilva, dove c'era la maggior parte dei lavoratori diretti e anche dell'indotto". E ha proseguito: "Si tratta di capire che cosa si può fare con queste limitazioni; bisogna stare anche molto attenti perché senza la parte a caldo quello che oggi si può fare è importare semilavorati, perché in Europa non si trovano. Bisogna stare molto attenti che l'Europa non imponga limiti alle importazioni perché questo ucciderebbe qualsiasi progetto nell'ex Ilva".