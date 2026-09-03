L'eccellenza del Made in Italy celebrata con 6 nuovi francobolli

AGI - Sono stati presentati al Mimit sei nuovi francobolli della serie 'Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy' dedicati alle imprese simbolo della produzione storica italiana: Birra Forst, Eureka - macinacaffè, Ferrero, Oro Saiwa, Patatine San Carlo e Saquella caffè.
Alla cerimonia di presentazione, avvenuta giovedì 3 settembre nel Salone degli Arazzi del Mimit a Roma, hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, il responsabile Prodotti Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Luca Sciascia, e il responsabile filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti.
Urso: "Made in Italy esaltato come cultura produttiva"
"Le imprese oggi celebrate - ha dichiarato Urso nel chiudere i lavori della cerimonia - hanno costruito negli anni la storia del Made in Italy, che ovunque viene riconosciuto ed esaltato non come un luogo di produzione, ma come uno stile, una cultura produttiva che i prodotti di eccellenza, riconosciuti come tali dai consumatori mondiali, dimostrano ogni giorno nei mercati. Ringrazio queste aziende per quello che hanno fatto e per quello che hanno fatto prima di loro le altre generazioni, le quali hanno costruito questa storia di impresa e di quello che con i lavoratori fanno ogni giorno per esaltare il sistema Italia".
Il sottosegretario Bergamotto ha aggiunto: "Questi francobolli celebrano alcune delle grandi eccellenze italiane: imprese, prodotti e marchi che hanno saputo portare la qualità e il saper fare Italiano oltre i confini nazionali. Sono realtà che raccontano un'Italia capace di creare valore e distinguersi nel mondo, diventando ambasciatrici della nostra identità".
Ingredienti e colori di Ferrero 'racchiusi' in un francobollo
Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: il francobollo rende omaggio all'azienda dolciaria fondata ad Alba nel 1946 quale simbolo dell'eccellenza imprenditoriale italiana e del contributo dell'azienda alla diffusione del Made in Italy nel mondo. La composizione grafica interpreta in chiave contemporanea forme, ingredienti e colori ispirati ad alcuni prodotti iconici di Ferrero. Al centro dell'immagine spicca il logo aziendale, elemento distintivo che racchiude l'identità e la storia del gruppo. In occasione dell'emissione, Poste Italiane ha inoltre realizzato una serie di prodotti filatelici dedicati ai collezionisti e agli appassionati.