Barilla 'acquista' i maccheroni al formaggio di Goodles 

AGI - Barilla conferma di aver raggiunto un accordo che porterà Goodles, il marchio statunitense che ha reinventato i tradizionali “Mac & Cheese” americani ("maccheroni al formaggio"), a entrare a far parte del Gruppo. La partnership è finalizzata ad accelerare la crescita del brand, nel pieno rispetto dell’autonomia, dell’identità e dell’attuale leadership aziendale. L'operazione è soggetta alle consuete approvazioni regolatorie che avranno luogo nel corso dei prossimi mesi. La notizia è stata anticipata in esclusiva dal Wall Street Journal.
Barilla apre ai 'maccheroni al formaggio'
Fondata in California nel 2020 (con il nome Gooder Foods, Inc.) e con sede a Santa Cruz, Goodles è nata dall'idea che il Mac & Cheese, comfort food amato oltreoceano, potesse diventare più nutriente, gustoso e in grado di trasmettere piacere e gioia. Grazie a una proposta nutrizionale premium e a una gamma di gusti molto originali, in poco più di quattro anni il marchio si è affermato come uno dei più dinamici della categoria, costruendo una community di consumatori appassionata in tutti gli Stati Uniti.
Guido Barilla: "Oggi è un giorno importante"
“Oggi è un giorno importante per il nostro Gruppo”, ha dichiarato Guido Barilla, presidente del Gruppo Barilla. “Seguivamo Goodles da tempo”, ha aggiunto, “e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita.
Conoscendo il management, guidato da Jen Zeszut, siamo rimasti altrettanto colpiti dalla solidità dell'organizzazione, dalla sua coesione e dalla sua visione orientata al futuro. Questi elementi ci hanno convinto che Goodles fosse la scelta giusta e rappresenti un'opportunità entusiasmante per il futuro”.
La partnership si fonda anche su una forte affinità tra le due aziende: per entrambe la qualità e il gusto dei prodotti sono un elemento fondamentale delle loro strategie.
Il ceo di Goodles: "Barilla ci aiuta ad innovare"
“Goodles vuole continuare a fare le cose meravigliose che abbiamo fatto in questi anni. Non avrei potuto pensare a un partner migliore per la nostra piccola azienda e per il nostro team. Il Gruppo Barilla può aiutarci a innovare e crescere, permettendoci al contempo di prendere decisioni migliori e di mantenere la nostra qualità”, ha commentato la Co-fondatrice e CEO Jen Zeszut, che continuerà a guidare il team di Goodles.