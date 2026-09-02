Uber, maxi taglio del personale: a rischio 3.300 posti di lavoro

AGI - Uber Technologies taglierà circa 3.300 posti di lavoro, ovvero il 10% della sua forza lavoro, nell'ambito di una ristrutturazione volta a rimuovere i livelli dirigenziali, consolidare i team e ridurre i costi. I tagli seguono un anno difficile per le azioni di Uber, che hanno perso quasi l'8% a causa delle preoccupazioni degli investitori che le società di trasporto autonomo come Waymo possano minacciare la quota di mercato dominante di Uber in Nord America.
Secondo il suo rapporto annuale, alla fine dello scorso anno l'azienda contava circa 34.000 dipendenti a livello globale. I licenziamenti sarebbero i più ingenti per Uber da maggio 2020, quando l'azienda tagliò circa 6.700 posti, ovvero quasi un quarto della sua forza lavoro, a causa del crollo della domanda di servizi di trasporto per le restrizioni imposte dalla pandemia.
Le parole dell'ad di Uber
Facendo eco a una più ampia tendenza del settore tecnologico a rimanere flessibili, l'amministratore delegato Dara Khosrowshahi ha affermato che i tagli ridurrebbero la complessità organizzativa che aveva rallentato il processo decisionale di Uber e creato ruoli incentrati sul coordinamento. A differenza di molti dirigenti del settore tecnologico, tuttavia, non ha attribuito la colpa dei tagli all'intelligenza artificiale. Ha inoltre spiegato che, nell'ambito di questa riorganizzazione, Uber accorperà alcuni team e concentrerà la maggior parte del personale attorno agli hub principali.
Come cambia il lavoro con i tagli
Uber ha dichiarato di aver ridotto del 20% il numero di dipendenti che si trovano sette o più livelli gerarchici al di sotto del ceo, e di aver quasi dimezzato il numero di "micro-team", ovvero quelli composti da uno o due soli collaboratori diretti. L'azienda concentrerà i team globali a New York e San Francisco, richiederà alla maggior parte dei lavoratori da remoto di trasferirsi e limiterà i ruoli completamente da remoto a circa l'1% del personale, mantenendo al contempo la politica di tre giorni di presenza in ufficio.