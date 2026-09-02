Ryanair riduce i voli invernali per il caro carburante

AGI - Ryanair ridurrà il numero di voli nella stagione invernale per contenere l'impatto dell'aumento dei costi del carburante legato alla guerra in Medio Oriente. La compagnia irlandese ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni e prevede che la riduzione del programma invernale consentirà di limitare le perdite stagionali di 70-100 milioni di euro.
Ryanair avverte: le tariffe potrebbero aumentare
Il gruppo ha inoltre avvertito che le tariffe dei voli a corto raggio in Europa potrebbero aumentare in modo significativo se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. Pur confermando l'attesa di un utile nel 2026/27 grazie alle coperture sul carburante, Ryanair stima un risultato netto inferiore al record di 2,17 miliardi di euro registrato nell'esercizio precedente.