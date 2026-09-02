Ryanair riduce i voli invernali per il caro carburante
Ryanair riduce i voli invernali per il caro carburante
Home>Economia

Ryanair riduce i voli invernali per il caro carburante

La compagnia avverte: le tariffe potrebbero aumentare significativamente
La compagnia Ryanair
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
ryanair
di lettura

AGI - Ryanair ridurrà il numero di voli nella stagione invernale per contenere l'impatto dell'aumento dei costi del carburante legato alla guerra in Medio Oriente. La compagnia irlandese ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni e prevede che la riduzione del programma invernale consentirà di limitare le perdite stagionali di 70-100 milioni di euro.

ADV

Ryanair avverte: le tariffe potrebbero aumentare

ADV

Il gruppo ha inoltre avvertito che le tariffe dei voli a corto raggio in Europa potrebbero aumentare in modo significativo se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. Pur confermando l'attesa di un utile nel 2026/27 grazie alle coperture sul carburante, Ryanair stima un risultato netto inferiore al record di 2,17 miliardi di euro registrato nell'esercizio precedente.

ADV