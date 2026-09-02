La casa di Moto Guzzi 'rinasce' a Mandello del Lario

AGI - Rinasce a Mandello del Lario, lungo le sponde lecchesi del lago di Como, la casa di Moto Guzzi. Il nuovo polo del noto marchio Made in Italy, di cui è proprietario il Gruppo Piaggio, apre dopo anni di lavori e un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, in tempo per il Motoraduno, l'evento più importante del calendario degli appassionati 'guzzisti'.
A caratterizzare il nuovo stabilimento sarà l'architettura progettata da Greg Lynn, autore del progetto e Ceo di Piaggio Fast Forward. La visione combina il design industriale con un'estetica futuristica, creando un dialogo tra gli edifici e il paesaggio nel quale Moto Guzzi ha costruito la propria storia.
La nuova 'casa' di via Parodi
Il progetto, infatti, non riguarda soltanto il museo, ma anche una trasformazione molto più ampia dello storico stabilimento di via Parodi. Sono stati realizzati un nuovo magazzino, un nuovo reparto per il montaggio dei motori e un ampliamento dell'area di montaggio dei veicoli, oltre a nuovi spazi destinati al personale. Sul fronte dell'accoglienza, sono stati realizzati un auditorium, il nuovo museo, il reparto dedicato al Registro Storico, il bookshop, un nuovo negozio e un bar. A completare il ridisegno degli spazi ci saranno anche due nuove piazze, una davanti al museo e una davanti alla storica galleria del vento, oltre a due nuovi collegamenti interni.
Fontana: "Un investimento sul futuro"
L'idea è quella di avere una struttura capace di funzionare durante tutto l'anno, non soltanto nei giorni del grande raduno internazionale, in programma il prossimo fine settimana tra le vie di Mandello. "Moto Guzzi è un marchio che, da oltre un secolo, porta nel mondo il nome di Mandello del Lario, del territorio lecchese e dell'intera Lombardia. Questo nuovo polo è un investimento sul futuro, capace di custodire il nucleo storico dello stabilimento e nello stesso tempo di aprire una nuova stagione produttiva", ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, insieme al sottosegretario con delega all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, all'inaugurazione del nuovo stabilimento. Il polo, ha aggiunto Fontana, "offre nuove opportunità anche al territorio lecchese, in termini di occupazione qualificata, attrattività, turismo industriale e valorizzazione delle eccellenze locali".