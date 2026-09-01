Auto, Stellantis cresce ad agosto. Traina la Fiat Pandina

AGI - Prosegue anche ad agosto la crescita di Stellantis nel mercato italiano dell'auto. È quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce. Compresa Leapmotor, il Gruppo ha aumentato i volumi del 6,2%, attestandosi a 18.845 unità immatricolate (rispetto alle 17.740 dello stesso mese del 2025), il doppio della crescita dell'intero mercato nazionale, che è stata del 3% e 69.411 unità vendute. In crescita anche la quota del mese, +0,8 punti, che è stata del 27,2% (dal 26,4% di agosto 2025). Anche escludendo il brand della joint venture Leapmotor International, Stellantis ha aumentato le vendite in linea con la crescita del mercato complessivo, con una quota confermata al 26%.
Nei primi otto mesi del 2026, con 341.225 registrazioni, i brand di Stellantis hanno ottenuto, compresa Leapmotor, una crescita complessiva del 14% rispetto all'8,5% dell'intero mercato nazionale, attestatosi a 1.129.596 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 30,2%, in crescita di 1,4 punti rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno. Escludendo Leapmotor, i volumi di vendita sono cresciuti del 6% e la quota si è attestata al 27,9% (-0,7 punti rispetto allo stesso periodo del 2025).
La classifica dei modelli Stellantis più venduti
Nella classifica delle auto più vendute del mese, al primo posto c'è sempre stabilmente la Fiat Pandina, con 4.686 immatricolazioni e il 6,8% di quota del mercato totale. Nelle prime 10 posizioni sono inoltre presenti altri quattro modelli Stellantis: Citroen C3, Jeep Avenger, Fiat Grande Panda e Peugeot 208, rispettivamente al terzo, quarto, quinto e nono posto. "Risultati - ha sottolineato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia - che confermano la forza dei nostri marchi".
Fiat resta leader del mercato
Il Gruppo Stellantis e il marchio Fiat rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture. Fiat, ad agosto, ha registrato 7.637 immatricolazioni, pari all'11% di quota, in crescita di 1,7 punti rispetto ad agosto 2025. Anche nei primi otto mesi Fiat è in crescita dell'1,8%, con 128.582 immatricolazioni e l'11,4% di quota di mercato. Il marchio ha inoltre ottenuto la leadership nel canale di vendite a "Privati", dove ad agosto ha registrato una quota dell'11,1% (+2,5 punti), mentre nei primi otto mesi ha superato le 70.000 immatricolazioni con una quota dell'11,5% (+2,7 punti), confermandosi leader anche nel cumulato dell'anno.
Da mettere in evidenza anche la crescita di Leapmotor: ad agosto il brand ha registrato 851 immatricolazioni, in aumento del 255% rispetto ad agosto 2025, raggiungendo una quota di mercato delle passenger cars dell'1,2% (+0,9 punti). Particolarmente significativa la performance nel mercato delle vetture elettriche: ad agosto Leapmotor ha raggiunto una quota del 7% nel mercato Bev, conquistando il terzo posto assoluto tra i costruttori di vetture elettriche. Ancora più rilevante la performance nel canale privati, dove Leapmotor si conferma il punto di riferimento del mercato elettrico con una quota del 14,7%, prima posizione assoluta tra tutti i brand Bev.
Immatricolazioni di veicoli commerciali e micromobilità
Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional si conferma leader in Italia ad agosto con 2.262 immatricolazioni e una quota del 27,1%, e nei primi otto mesi raggiunge 29.699 immatricolazioni, pari al 24,8% di quota di mercato. Ad agosto Scudo, Dobló e Ducato occupano le prime tre posizioni nella classifica dei van più venduti in Italia, mentre nei primi 8 mesi dell'anno Ducato è il furgone più venduto con 12.320 immatricolazioni.
Fiat Professional si impone inoltre nei quattro segmenti in cui è presente: Ducato nei Large Van, Scudo nel Medium Van, Dobló nel Compact Van e Panda Van nel "Car Derived". Fiat, infine, è leader della micromobilità con Topolino, che domina nelle vendite dei quadricicli: tra i quadricicli leggeri elettrici, si attesta al 51,2% di quota di mercato ad agosto, in crescita di 8,9 punti percentuali.