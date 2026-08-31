Apple entra nell'era Ternus tra nuovi iPhone e la corsa all'IA

AGI - John Ternus è pronto a prendere le redini di Apple dopo i 15 anni di leadership di Tim Cook, in una transizione studiata per garantire continuità in un momento cruciale per il gruppo, alle prese con il lancio di nuovi prodotti, la sfida dell'intelligenza artificiale e le crescenti tensioni geopolitiche.
Ingegnere di formazione, Ternus, 51 anni, è un dirigente cresciuto all'interno dell'azienda. Entrato in Apple nel 2001, ha costruito la propria carriera principalmente nello sviluppo dei prodotti, distinguendosi dal suo predecessore, noto soprattutto per le competenze nella gestione della catena di approvvigionamento e delle relazioni istituzionali.
Un manager cresciuto nell'azienda
Salito progressivamente ai vertici della società fino a diventare vicepresidente senior dell'ingegneria hardware, Ternus ha partecipato allo sviluppo di alcuni dei principali dispositivi Apple, incluso l'iPhone, che continua a essere il prodotto simbolo del gruppo.
Nel 2025 lo smartphone della società di Cupertino ha raggiunto circa 250 milioni di unità vendute, confermandosi uno dei pilastri del business dell'azienda.
La sfida dell'intelligenza artificiale
Dal nuovo amministratore delegato il mercato si aspetta soprattutto progressi sul fronte dell'IA, settore nel quale Apple viene considerata in ritardo rispetto ai principali concorrenti, che hanno già integrato in modo più profondo queste tecnologie nei rispettivi prodotti e servizi.
Secondo gli analisti, spetterà proprio a Ternus scrivere il nuovo capitolo dell'intelligenza artificiale di Apple, definendo la strategia con cui il gruppo intende recuperare terreno in uno dei segmenti più competitivi del mercato tecnologico.
Siri rinnovata e il test dell'evento di settembre
Nei prossimi giorni Apple dovrebbe presentare una versione profondamente rinnovata di Siri, il suo assistente vocale, con capacità avanzate di interazione con le applicazioni dell'iPhone e con i contenuti archiviati sul dispositivo.
Il debutto è atteso durante il tradizionale evento Apple del 9 settembre, occasione nella quale l'azienda dovrebbe svelare anche una nuova gamma di prodotti. L'appuntamento rappresenterà il primo importante banco di prova pubblico per Ternus nel ruolo di amministratore delegato.
Nuovi dispositivi e possibili innovazioni
Oltre agli aggiornamenti delle linee già esistenti, come iPhone, Apple Watch e AirPods, Apple potrebbe presentare il suo primo iPhone pieghevole, una novità particolarmente attesa dagli investitori e dagli appassionati del marchio.
Nei piani futuri dell'azienda figurano inoltre occhiali smart e una nuova generazione di AirPods dotati di fotocamere, prodotti progettati per sfruttare al meglio le capacità offerte dall'intelligenza artificiale e dalle tecnologie di elaborazione avanzata.
Le difficoltà della catena di approvvigionamento
Ternus assume la guida dell'azienda in una fase complessa anche sul fronte della catena di fornitura. L'intero settore dell'elettronica di consumo sta affrontando una carenza di chip di memoria, con conseguenti aumenti dei costi di produzione.
Negli ultimi mesi i prezzi dei componenti sono cresciuti sensibilmente. Già a giugno Tim Cook aveva avvertito che le difficoltà negli approvvigionamenti avrebbero reso inevitabili alcuni aumenti di prezzo, successivamente confermati nel mese di luglio.
Una situazione che potrebbe influire sulla domanda e sulle vendite nella seconda metà dell'anno, rendendo ancora più delicato il lavoro della nuova gestione.
Il nuovo ruolo di Tim Cook
Per consentire a Ternus di concentrarsi sulla gestione operativa dell'azienda, Tim Cook continuerà a mantenere un ruolo di primo piano come Executive Chairman.
L'ex amministratore delegato seguirà in particolare i dossier politici e istituzionali, ambito nel quale ha costruito una parte importante della propria leadership grazie ai rapporti sviluppati negli anni con le autorità di Washington e Pechino.
La transizione punta così a garantire continuità manageriale, mentre Apple si prepara ad affrontare una nuova fase caratterizzata dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale, dall'innovazione hardware e dalle sfide del contesto economico globale.