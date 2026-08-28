Regno Unito perde 171 milioni di sterline l'anno per i gabbiani

AGI - Il Regno Unito perde complessivamente circa 171 milioni di sterline di cibo all'anno a causa dei gabbiani, secondo le stime di una nuova ricerca condotta da 'Compare the Market'. Lo riporta il quotidiano The Independent.
Che si tratti di rubare fish and chips in spiaggia o di puntare su un rotolo di salsiccia da Greggs, la popolazione di gabbiani del Regno Unito è diventata famosa per rubare in maniera sfacciata il cibo dalle mani dei passanti.
Il sondaggio sui britannici 'derubati'
Il 71% dei britannici intervistati da 'Compare the Market' ha confessato di aver subito il furto o di essere stato preso di mira da un gabbiano, rendendo questa esperienza quasi altrettanto tipicamente 'british' tanto quanto comprare fish and chips. Secondo un sondaggio condotto su un campione rappresentativo a livello nazionale di duemila adulti nel Regno Unito, i ricercatori hanno concluso che il furto da parte dei gabbiani ammonta a 171.889.518 sterline di cibo all'anno.
Questo si basa su un calcolo che applica la percentuale di intervistati che ha subito il furto o il tentativo di furto di cibo da parte di un gabbiano (71 per cento) alla popolazione adulta del Regno Unito, e moltiplicando per il numero medio di volte in cui gli intervistati hanno riportato di aver effettivamente subito il furto di cibo da parte di un gabbiano negli ultimi 12 mesi (0,8), con il costo medio del cibo coinvolto in un furto o tentativo di furto da parte di un gabbiano (5,50 sterline). Il calcolo presume che il valore medio del cibo coinvolto in un furto o in un tentativo di furto sia rappresentativo del valore medio del cibo effettivamente rubato.
Il 'Gull Guarantee'
La cena tradizionale a base di merluzzo è in cima alla lista dei cibi rubati dai gabbiani, con il 72 per cento degli intervistati che ha dichiarato come la loro cena con fish and chips sia stata rubata o abbia subito un tentativo di furto, seguita dai panini (21 per cento) e dai gelati (20 per cento). Sulla base di questi risultati, Compare the Market ha lanciato il primo 'Gull Guarantee' del Regno Unito presso la Peter’s Fish Factory a Margate. Dal pomeriggio di giovedì 27 agosto, i clienti che cadono vittima di un gabbiano affamato possono far sostituire gratuitamente il loro fish and chips rubato, con il sito di confronto dei prezzi assicurativi che mette a disposizione mille sterline per coprire il costo degli attacchi dei gabbiani, fino a esaurimento fondi.
Le 'strategie' contro i furti di cibo
"Ci siamo passati tutti: ti siedi con le patatine, distogli lo sguardo per due secondi e all’improvviso il tuo pranzo ha le ali", ha detto Charlie Evans, esperto di finanza di 'Compare the Market'. Per poi sottolineare: "I gabbiani hanno avuto a lungo la reputazione di rubare direttamente dalle mani, quindi volevamo scoprire quanto questo tipo di furto da spiaggia stia costando agli inglesi. A quanto pare, i gabbiani non stanno solo rubando il nostro cibo: si stanno anche prendendo una fetta dei nostri soldi".
Più di tre quarti dei britannici (76 per cento) dicono di aver cambiato dove o come mangiano all'aperto per evitare che i gabbiani rubino il loro cibo, mentre quasi un terzo (32 per cento) dice di averlo abbandonato, lasciato o sacrificato del tutto. Più di quattro inglesi su dieci (43 per cento) hanno scelto di nascondere il loro pranzo alla vista, mentre quasi un terzo (31 per cento) ha inghiottito il cibo più velocemente per proteggerlo dai gabbiani. Infine, più di due terzi (69 per cento) di chi è stato preso di mira ha detto di aver visto il proprio cibo rubato o di essere stato attaccato più di una volta.
Gli 'assalti' dei gabbiani ad altri oggetti
Anche chi è riuscito a tenersi il pranzo ha visto i gabbiani in azione, visto che l'82 per cento dei britannici ha assistito a scene in cui qualcuno diventava vittima delle loro buffe 'rapine' di cibo. Gli inglesi hanno anche raccontato di gabbiani che cercavano di rubare qualsiasi cosa, da un giocattolo per bambini (9 per cento) a una lattina, fino alle bottiglie di una bevanda qualsiasi (7 per cento), dimostrando che nulla è fuori dal menu per questi uccelli spazzini.